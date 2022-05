Stade Rennais Mercato : Le SRFC prépare l'offensive en défense !

Publié par Timothy le 31 mai 2022 à 12:33

Si le Stade Rennais a brillé cette saison en terminant 4e de Ligue 1, il n'en demeure pas moins que le SRFC de Bruno Genesio a pâti d'une défense limitée, notamment en charnière centrale.

Stade Rennais Mercato : Trois défenseurs centraux, ça ne suffit pas !

La saison maintenant terminée, place au marché des transferts, qui ouvre ses portes le 10 juin prochain. Les dirigeants des clubs de Ligue 1 prospectent déjà de part et d'autre afin de dénicher la perle rare. Au Stade Rennais, le directeur sportif Florian Maurice a bien conscience, et ce depuis le mercato hivernal, que la priorité du club consiste à renforcer la charnière centrale. Cette saison, Bruno Genesio a dû faire face à une défense en petit nombre, avec seulement 3 défenseurs centraux (Omari, Aguerd, Badé), se retrouvant contraint de faire descendre à plusieurs reprises Baptiste Santamaria.

Acheté 17 millions d'euros hors bonus l'été dernier, Loïc Badé est loin d'avoir apporté une satisfaction aux dirigeants du SRFC. Longtemps blessé, il pourrait même retourner au RC Lens d'ici cet été. Titularisé à 40 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, Warmed Omari est l'un des coups de cœur de la saison des Rouge et Noir. " C'est un joueur complet : un joueur de duel qui aime défendre. Il est aussi très juste techniquement. Il a une très bonne première passe, une qualité de relance assez impressionnante, un bon jeu aérien ", le décrit Bruno Genesio. Mais logiquement, il termine sa saison à la peine physiquement. Enfin, le taulier de la défense, Nayef Aguerd. L'international marocain attire les regards outre-Manche, notamment du côté de West Ham, et pourrait faire ses valises lors du mercato estival.

Stade Rennais Mercato : Qui pour renforcer la charnière du SRFC ?

Alors qui pour renforcer cette charnière centrale ? Parmi les pistes probables déjà citées dans les papiers de Florian Maurice, revient avec insistance celui de l'international marocain de 32 ans, Romain Saïss. À Wolverhampton depuis 2016 et capitaine des Lions de l'Atlas, le défenseur central a confirmé son départ cet été des Wolves, et sa solide expérience pourrait être un atout de taille pour le SRFC, surtout aux côtés de son coéquipier international, Nayef Aguerd.

Autre piste, cette fois du côté du Borussia Dortmund, où Dan-Axel Zagadou, 22 ans, s'apprête à quitter le BVB. Formé au PSG, il a rejoint Dortmund en 2017 mais n'a jamais évolué en Ligue 1. Le Stade Rennais pourrait lui accorder cette chance la saison prochaine pour lui permettre de se relancer. Dernière piste, mais qui semble pour le moins improbable, celle de Jason Denayer. Recruté à l'OL par Florian Maurice en personne, l'international belge devrait partir libre cet été, mais pour prendre quelle direction ? Sa valeur marchande est actuellement de 14 millions d'euros sur Transfermarkt.