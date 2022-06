OM Mercato : Marseille s'intéresse de très près à un crack brésilien !

Publié par Thomas G. le 03 juin 2022 à 11:35

OM Mercato : Orphelin de Boubacar Kamara, les Phocéens auraient coché le nom d'un crack brésilien pour remplacer l'international français.

OM Mercato : Marseille avance pour l’après-Kamara

Boubacar Kamara s’est officiellement engagé avec Aston Villa après la bonne saison de l’ OM. Les Marseillais doivent ainsi remplacer l’enfant du club qui est parti pour relever un nouveau défi. Au vu des dernières prestations du Minot, la tâche s’annonce ardue pour les Phocéens. En premier lieu, l’OM avait ciblé des joueurs d’expériences comme Jordan Veretout, Étienne Capoue ou encore Seko Fofana.

Cependant, le dossier a pris un nouveau tournant et les dirigeants de l’ OM seraient intéressés par un jeune talent brésilien. Selon La Provence, l’ OM aurait coché le nom du milieu de Palmeiras, Danilo. L'espoir auriverde, âgé de 21 ans, est l’une des révélations du championnat brésilien. Danilo est un néo-international brésilien, le sélectionneur l’a appelé pour la première fois pour les matchs de juin de la Seleçao. Le jeune espoir a déjà un CV bien rempli. Avec son club, il a remporté les deux dernières éditions de la Copa Libertadores. Il a prolongé son contrat avec Palmeiras juqu’en 2026, ainsi les Marseillais vont devoir mettre la main à la poche pour le recruter.

OM Mercato : Un intérêt réciproque entre Danilo et Marseille

L’intérêt de l’Olympique de Marseille a traversé les continents et le joueur est au courant de la convoitise des Phocéens. En effet, Guilherme Momensohn, son agent, a déclaré : « Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contact avec l'OM. De France, il y a eu une prise de renseignements venant d'une autre équipe. On a juste entendu parler de l'intérêt de l'OM par la presse. Marseille est une bonne destination pour les Brésiliens. Gerson et Luan Peres y ont connu une très bonne saison. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo. » Une aubaine donc pour l’OM qui pourrait remplacer Boubacar Kamara avec l’un des talents les plus prometteurs de la Seleção.