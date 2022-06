OL Mercato : La décision tombe pour une révélation de Lyon !

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 18:29

OL Mercato : Les mouvements annoncés par Aulas ne concerneraient pas une révélation de l’Olympique Lyonnais cette saison. La porte de sortie lui est fermée.

OL Mercato : L'opération retour des anciens est en marche

8e de Ligue 1, l’ OL a raté sa saison et ne participera à aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Malgré tout, le président du club rhodanien a annoncé du mouvement à Lyon, dans le sens des départs comme des arrivées. « Il va y avoir une prise de risque de l'Olympique Lyonnais assez significative. On souhaite repartir, avec des bases ambitieuses. Cela va nécessiter un certain nombre de départs et d'arrivées », a-t-il annoncé en mai dernier, avant même la fin de la saison. Les premiers effets de l’annonce de Jean-Michel Aulas sont d’ailleurs déjà perceptibles. Ce dernier a fait revenir Rémy Riou, un gardien de but formé au club.

Ancien buteur de l’ OL, Alexandre Lacazette est également de retour. Libre à l’issue de son contrat à Arsenal, il a consenti un effort financier pour revenir dans son club formateur et dans sa ville natale, selon les indiscrétions de L’Équipe. En fin de contrat et libéré par le Bayern Munich, Corentin Tolisso est lui aussi courtisé pour revenir chez les Gones. Idem pour Samuel Umtiti, en grande difficulté au FC Barcelone.

OL Mercato : Les flop Boateng et Da Silva pourraient suivre Denayer

Dans le sens des départs, trois défenseurs centraux sont concernés. Jason Denayer (27 ans) n’a pas trouvé d’accord avec la direction de l’Olympique Lyonnais pour prolonger son bail et quitte ainsi le club rhodanien. Il est notamment annoncé tout proche du Stade Rennais. Décevant la saison dernière, Jérôme Boateng (33 ans) est poussé vers la porte de sortie. Il pourrait rebondir en Major League Soccer (MLS). Recruté librement aussi l’été dernier, Damien Da Silva (34 ans) ne fait pas partie des premiers choix de Peter Bosz. À un an de la fin de son contrat, il pourrait être libéré.

OL Mercato : Pas de bon de sortie pour Castello Lukeba

La défense lyonnaise est donc à reconstruire. Et l’entraîneur compte s’appuyer sur l’une des rares satisfactions de la saison, Castello Lukeba (19 ans) pour bâtir sa nouvelle équipe. Lancé en Ligue 1 la saison dernière, il s’est imposé dans l’équipe type de Peter Bosz, surtout dans la deuxième moitié de l’exercice. Grâce à ses performances individuelles, la pépite lyonnaise est surveillée de près par des clubs anglais. Vu l’intérêt que Castello Lukeba suscite, l' OL s'est empressé de prolonger son contrat en janvier 2022, jusqu’à fin juin 2025.

L’ OL veut ainsi éviter de se faire piquer son joueur prometteur. Le message de Jean-Michel Aulas est clair, comme le souligne olympique-et-lyonnais, ce vendredi : « Castello Lukeba ne fait pas partie de la liste des joueurs susceptibles de quitter le club. L' OL a la ferme intention de conserver son défenseur, même en cas de proposition élevée. » Notons que la cote de l'international espoir français est passée de 400 000 € à 20 M€ en moins d'un an.