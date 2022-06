OM Mercato : Longoria tient déjà la réponse de Stephy Mavididi !

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 17:12

OM Mercato : En quête de renforts offensifs, l’OM serait intéressé par le profil de Stephy Mavididi. L’ailier de Montpellier a une préférence pour son futur.

OM Mercato : Stephy Mavididi plaît beaucoup à Marseille

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Stephy Mavididi pourrait quitter les rangs de Montpellier HSC lors du prochain mercato estival. Interrogé par Le Midi Libre, le président du club montpelliérain a laissé entendre qu’il ne retiendra pas forcément l’ancien attaquant de la Juventus Turin.

« On avait un deal avec Jonas Omlin quand il a signé chez nous. Sa venue pouvait être un tremplin pour lui. Mais s’il veut rester, on le garde avec plaisir. Pour sa part, Stephy a envie de voir ailleurs et de retourner en Angleterre. S’il a une opportunité pour trouver un club anglais, on ne le bloquera pas. On n’est pas obsédé par la vente de l’un ou de l’autre. Si on ne vend pas Stephy, on aura réglé le recrutement de l’attaquant », a expliqué Laurent Nicollin ce vendredi. Suivi par les dirigeants de l'Olympique de Marseille en vue d’un transfert cet été, l’international espoir anglais voudrait ainsi retourner en Premier League, où il a été formé.

OM Mercato : Stephy Mavididi veut retourner en Angleterre

À l’approche du mercato estival, les pistes s’accumulent pour Stephy Mavididi. En effet, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’attaquant de Montpellier HSC serait bien évidemment une piste de l’Olympique de Marseille, mais plusieurs clubs anglais voudraient aussi rapatrier le natif de Derby.

« Stephy Mavididi pourrait quitter Montpellier cet été. De nombreux clubs ont approché ses agents, dont West Ham, Brighton, Southampton, Everton et l’OM. Les discussions sont encore à leurs débuts, mais il y a de bonnes chances pour que Mavididi fasse son chemin dans les semaines à venir », indique Romano sur Twitter. Auteur de 8 buts et 3 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, Mavididi pourrait ainsi échapper à l’Olympique de Marseille.