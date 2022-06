LOSC Mercato : Un gros deal à 20 M€ bientôt officialisé à Lille

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 23:35

LOSC Mercato : Le Lille OSC est en passe de conclure une belle affaire avec Renato Sanches. Le Portugais est annoncé à l’AC Milan.

LOSC Mercato : Renato Sanches en route pour l’AC Milan

Au terme de sa décevante saison, le Lille OSC s’apprête à perdre des éléments essentiels durant le mercato. Sven Botman, Jonathan David et Renato Sanches sont notamment les joueurs les plus bankables de l’effectif du LOSC. S’agissant du Portugais, son transfert vers l’AC Milan serait même imminent. Le champion d’Italie souhaite s’attacher les services du Golden Boy 2016 pour oublier Franck Kessié. Le milieu ivoirien a choisi de ne pas renouveler son contrat et va quitter le club lombard gratuitement cet été. Selon les informations de La Repubblica, le transfert de Sanches vers le Milan serait en bonne voie. Le milieu de 24 ans reste néanmoins attendu en Lombardie pour finaliser le deal.

Un joli chèque promis à Lille grâce à Sanches

La source italienne indique que le Lille OSC joue encore la montre pour tirer un important montant de ce deal. Le LOSC pourrait empocher un montant supérieur aux 20 millions d’euros qu’il avait dépensés en 2019 pour le transfert de Renato Sanches. Raison pour laquelle le club nordiste tente de retenir autant que possible son crack lusitanien afin de faire monter les enchères. Courtisé par l’AC Milan, l’ancien Bavarois serait toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Il a réalisé une saison en deçà des attentes. Il ne totalise que deux buts et cinq passes décisives en 32 matchs sur la campagne écoulée.

En cas de départ à Milan, Sanches retrouverait Mike Maignan et Rafael Leao, deux autres anciens Dogues. Comme lui, Sven Botman pourrait aussi poser ses valises chez les Rossoneri cet été. Autant dire que le club nordiste pourrait encore réaliser de bonnes affaires avec le pensionnaire de San Siro cet été.