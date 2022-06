LOSC Mercato : Dénouement imminent pour Renato Sanches !

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2022 à 12:02

LOSC Mercato : En stand-by depuis des mois, le transfert de Renato Sanches à l’AC Milan devrait de se débloquer dès la semaine prochaine.

LOSC Mercato : Renato Sanches d’accord pour rejoindre l’AC Milan

Le feuilleton Renato Sanches pourrait se terminer dans quelques jours. À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec le LOSC, l’international portugais refuse jusqu’ici de prolonger son bail avec les Dogues. Son refus permanent place alors sa direction dos au mur. Les dirigeants lillois devront le vendre durant le prochain mercato estival afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. D’ailleurs, un prétendant semble en pole position pour l’accueillir. Il s’agit de l’AC Milan.

En quête d’un nouveau milieu de terrain pour compenser le départ de Franck Kessié, les Rossoneri ont jeté leur dévolu sur Renato Sanches et touchent enfin au but pour sa signature. L’AC Milan aurait déjà conclu un accord avec le milieu de terrain de 24 ans. Comme l'indique La Gazetta Dello Sport, le Lillois serait prêt à accepter un salaire de 4 millions d’euros par an en vue de rejoindre les Milanais dès cet été. Ces deniers devront à présent trouver un terrain d’entendre avec la direction du LOSC et c’est là que les choses se compliquent.

LOSC Mercato : Rencontre imminente entre le LOSC et l’AC Milan

Les Milanais proposeraient un chèque de 12 millions d’euros pour le transfert de Renato Sanches, tandis que les Lillois réclameraient pas moins de 15 millions d'euros avant de céder leur joueur. Un écart de 3 millions d’euros suffisant pour ralentir le processus de son transfert. Mais ce dossier devrait se décanter dans les jours à venir. Selon la source, les dirigeants de l’AC Milan s’apprêtent à rencontrer leurs homologues lillois dès la semaine prochaine. Cette réunion importante aura pour objectif de décanter l’avenir du Portugais et finaliser son transfert le plus rapidement possible. Reste désormais à savoir si les Rossoneri parviendront à faire craquer les Dogues. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir de Renato Sanches.