OM Mercato : William Saliba, une grande nouvelle tombe à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 20:32

OM Mercato : Pablo Longoria veut absolument parvenir à un accord pour garder William Saliba à l’Olympique de Marseille. Et les choses bougent dans ce sens.

OM Mercato : Saliba réfléchit à la perspective de rester à Marseille

Au lendemain de la défaite de l’équipe de France face au Danemark (1-2) en Ligue des Nations, le média anglais The Athletic révèle que William Saliba songerait de plus en plus à la perspective de poursuivre avec l'Olympique de Marseille la saison prochaine malgré la volonté d'Arsenal FC de récupérer son défenseur central prêter l’été dernier. L’international français de 21 ans apprécierait notamment le fait d'être un titulaire indiscutable sur la Canebière et d’avoir la pleine confiance de son coach Jorge Sampaoli.

Le joueur formé à l’AS Saint-Étienne est conscient que s’il continue d’être performant et régulier en club, il pourrait avoir la chance d’être retenu par Didier Deschamps pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec le club londonien, Saliba réfléchirait sérieusement à la possibilité de rester à Marseille. Et aux dernières nouvelles, les lignes bougeraient effectivement dans ce sens.

OM Mercato : Les agents de William Saliba à Marseille pour négocier

William Saliba n’est pas assuré d’avoir le même temps de jeu qu’il a l’OM en retournant à Arsenal. Le natif de Bondy espère donc que Pablo Longoria pourra trouver un accord avec les Gunners afin de lui permettre de poursuivre son aventure sous le maillot du club phocéen. Mais le club londonien ne compte pas brader son joueur e l’estime à 30 millions d'euros.

Un prix très élevé sur lequel l'OM ne pourra pas s'aligner, mais Longoria compte bien négocier pour obtenir un nouveau prêt de Saliba ou un transfert sec, mais à un prix moins élevé. Et justement, alors que le jeune défenseur se trouve avec l’équipe de France, son agent serait présent à Marseille, selon le compte Twitter Massilia_013. Probablement pour négocier avec le président marseillais Pablo Longoria.

Affaire à suivre...