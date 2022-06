OM Mercato : L'énorme appel d'une star de Liverpool à Longoria

Publié par Ange A. le 05 juin 2022 à 10:06

OM Mercato : Annoncé sur le départ à Liverpool, Sadio Mané a fait un clin d’œil à l’Olympique de Marseille en évoquant son avenir.

OM Mercato : Sadio Mané sur le départ à Liverpool

Malgré la défaite de Liverpool en Ligue des champions, Sadio Mané a réalisé une nouvelle saison de haut vol. L’attaquant sénégalais a terminé la saison avec 23 buts et 5 passes décisives en 51 matchs. Le champion d’Afrique a également remporté les deux Coupes nationales avec les Reds. Seulement, cette saison pourrait être la dernière dans la Mersey pour l’attaquant de 30 ans. À un an de l’expiration de son contrat, les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir de Mané. Son nom est notamment associé à de grosses écuries comme le Bayern Munich, le FC Barcelone et dans une moindre mesure le Paris Saint-Germain. Interrogé sur l’intérêt de ces géants, le Sénégalais s’est déclaré grand fan de l’Olympique de Marseille.

L’énorme confidence de Sadio Mané sur Marseille

L’attaquant de Liverpool a été interrogé sur son avenir samedi soir au sortir de la victoire du Sénégal contre le Bénin (3-1). Interrogé sur les intérêts du Bayern et du Barça, le buteur sénégalais a également évoqué l’Olympique de Marseille. « Vous savez, vous m’avez mis dans le pétrin avec les supporters de Liverpool en ce moment mais bon [rires]. Je vais simplement dire que les deux équipes sont pas mal. Mon équipe de cœur ? Mon équipe, c’est Marseille ! Je vais dire Marseille oui », a avoué le désormais meilleur buteur des Lions de la Téranga. Auteur d’un triplé contre le Bénin, Mané compte désormais 32 réalisations avec sa sélection nationale.

Si Sadio Mané est un grand fan de l’OM, le voir débarquer à l’heure actuelle en Provence révèle de la chimère. Le club phocéen ne peut lui offrir les mêmes émoluments que Liverpool encore moins que ses prétendants bavarois et barcelonais. Pablo Longoria s’active sur d’autres pistes moins onéreuses pour offrir un nouvel attaquant à Jorge Sampaoli cet été.