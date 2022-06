OM Mercato : Lens, la piste Seko Fofana définitivement enterrée ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2022 à 12:19

OM Mercato : Malgré un accord de principe avec Seko Fofana, l’Olympique de Marseille pourrait finalement renoncer au capitaine du RC Lens cet été.

OM Mercato : Le PSG bel et bien intéressé par Seko Fofana

Récemment, plusieurs sources concordantes ont évoqué un accord de principe entre Pablo Longoria et Seko Fofana en vue d’un transfert à l’Olympique de Marseille cet été. Quitte désormais au président marseillais de trouvé un terrain d’entente avec son homologue du RC Lens pour finaliser la transaction. Mais aux dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain pourrait gâcher les plans des Marseillais dans ce dossier.

Alors que l’affaire se complique avec Aurélien Tchouaméni, qui n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid, les dirigeants parisiens, qui veulent absolument renforcer leur secteur médian avec un joueur à fort caractère, auraient jeté leur dévolu sur l’international ivoirien de 27 ans. Si Tchouaméni s’engage effectivement avec les Merengues, le PSG devrait donc lancer une offensive d’envergure pour récupérer Seko Fofana. Et Pablo Longoria n’est pas en mesure de lutter avec l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi.

OM Mercato : Longoria incapable de rivaliser avec le Paris SG

En difficulté sur le dossier Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain se serait positionné sur le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana. Si pour l'heure, les Rouge et Bleu n’ont pas encore bougé leurs pions sur cette piste, les choses pourraient rapidement s’accélérer dans les prochains jours avec l’arrivée de Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du président parisien Nasser Al-Khelaïfi.

« Le PSG pense à Seko Fofana. Le capitaine du RC Lens, né à Paris, est sur les tablettes du club de la capitale en cas d’échec dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Pas de contact établi pour l’heure entre le club de l’Artois et le club parisien », annonçait déjà le journaliste Saber Desfarges en début de semaine. Une entrée en scène du champion de France et ses moyens illimités qui ruinent carrément tout espoir de voir Pablo Longoria et l’Olympique de Marseille rivaliser dans ce dossier, selon les informations du média espagnol Todo fichajes.