PSG Mercato : Le transfert de Tchouaméni bouclé ce weekend ?

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2022 à 11:07

PSG Mercato : Après avoir enregistré les offres du Paris SG, du Real Madrid et de Liverpool, l’AS Monaco va trancher dans le dossier Aurélien Tchouaméni. La réponse pourrait intervenir ce weekend.

PSG Mercato : Offensive d’envergure pour Aurélien Tchouaméni ?

Malgré sa bonne avancée dans le dossier Aurélien Tchouaméni, le Real Madrid redouterait toujours une réaction de dernière minute de la part du Paris Saint-Germain. Surtout que Kylian Mbappé voudrait absolument jouer avec son coéquipier de sélection. L’attaquant du PSG ferait donc le forcing auprès du milieu de terrain de l’AS Monaco afin de le convaincre de signer en faveur du champion de France avant le grand saut à l’étranger dans quelques années.

Ce dimanche, le quotidien madrilène AS révèle ainsi que si les Merengues poussent pour le métronome de l’équipe de la Principauté, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne lâchent pas le milieu français de 22 ans. Selon Marca, le Paris SG continuerait son forcing en interne grâce à Kylian Mbappé et Luis Campos, futur conseiller sportif du président parisien.

« C'était une course à trois, le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Liverpool. Le joueur a toujours donné la priorité au Real Madrid et cela se sait à Madrid et à Liverpool, qui a jeté l’éponge. Le PSG essaie de lui courir après avec Mbappé et Luis Campos comme appâts ». a expliqué le journaliste Mario Cortegana, lors du podcast Los Four Amigos. Et la situation s’est compliquée ces derniers jours.

En cause, les offres du Paris Saint-Germain au joueur et à l’AS Monaco, des propositions apparemment « exorbitantes ». Alors que la direction monégasque espérait conclure un transfert à 80 millions d’euros, Al-Khelaïfi aurait débarqué avec un chèque de 100 millions d’euros, bonus compris. Une offre que Monaco ne peut refuser et que Florentino Pérez juge totalement démesurée et difficilement atteignable. L’affaire pourrait toutefois se décanter ce weekend.

PSG Mercato : Aurélien Tchouaméni déjà promis au Real Madrid ?

Toujours selon le journaliste de Marca, malgré le pressing du Paris Saint-Germain, Aurélien Tchouaméni semble avoir déjà pris sa décision et devrait s’engager en faveur du Real Madrid. « Le PSG essaie, mais il sait que la priorité est le Real Madrid. C'est ce qu'il a dit dans le vestiaire et aux personnes en qui il a confiance. Je pense que ça va se faire. Le joueur en fait sa priorité et le Real Madrid et Monaco se sont rapprochés », a précisé Mario Cortegana. Le média espagnol ajoute que le dénouement de ce feuilleton pourrait intervenir dans les prochaines heures avec le Real Madrid et le Paris SG en finalistes pour la signature de l’enfant de Rouen.

Affaire à suivre donc…