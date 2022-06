OM Mercato : Une destination inattendue s’offre à Dimitri Payet !

Publié par Timothée Jean le 06 juin 2022 à 12:35

OM Mercato : Homme providentiel de Marseille, Dimitri Payet attise les convoitises. Un prétendant surprenant se positionne pour le recruter.

OM Mercato : Le plan des Tigres pour s’offrir Dimitri Payet

La colonie française des Tigres de Monterrey risque de s’agrandir lors du prochain du mercato. Après l’arrivée d’André-Pierre Gignac puis celle de Florian Thauvin, le club mexicain envisage de récidiver cet été en recrutant une autre légende de l’Olympique de Marseille, en la personne de Dimitri Payet. L’international tricolore a réalisé une belle campagne avec l’OM.

Auteur de 16 buts et 13 passes décisives cette saison, le milieu offensif de 35 ans aura été l’un des joueurs les plus décisifs de l’OM cette saison. Et ses performances font écho au-delà des frontières nationales. Notamment au Mexique, où les Tigres de Monterrey s’intéressent de très près à son profil et comptent à présent passer à l’offensive pour sa signature. Selon les informations de la radio Monterrey RG La Deportiva, le club mexicain aurait même un plan bien précis pour s’offrir les services du capitaine marseillais. La source explique que les Tigres seraient prêts à céder Florian Thauvin durant le mercato estival dans l’optique de faciliter une éventuelle arrivée de Dimitri Payet au Mexique.

Florian Thauvin vendu pour attirer Dimitri Payet au Mexique ?

Arrivé l’été dernier en tant que joueur libre de tout contrat, Florian Thauvin pourrait donc quitter le Mexique, un an après son transfert. Bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2026, le milieu tricolore peine à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. En plus, les Tigres envisageraient son départ en raison de ses relations tendues avec Dimitri Payet lorsqu’il évoluait encore à Marseille. Associer ces deux joueurs risque ainsi d’avoir des répercussions au sein du club.

C’est pourquoi les Mexicains privilégieraient un départ du champion du monde français afin de rendre l'opération réalisable. Mais reste à savoir si cela sera suffisant pour arracher la signature de Dimitri Payet. Cela semble peu probable, car le Réunionnais n’a pas vraiment l’intention de quitter l’OM où son contrat expire en juin 2024. Il n’a jamais caché son souhait de terminer sa carrière à l'Olympique de Marseille, son club de cœur.