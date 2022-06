Newcastle Mercato : Les Magpies à l'assaut d'un prodige français !

Publié par Thomas G. le 07 juin 2022 à 12:55

Newcastle Mercato : Souhaitant recruter de nouveaux talents, les Magpies auraient coché le nom d'une ancienne pépite de Paris.

Newcastle Mercato : Les Magpies s'intéressent à un attaquant français

Face à la forte concurrence qui sévit actuellement en Premier League, les dirigeants de Newcastle sont bien décidés à se renforcer cet été. L’objectif est de marquer leur empreinte lors du prochain mercato avec d’importantes signatures. Malgré la nécessité de se renforcer à tous les postes, la priorité du club anglais est de recruter de nouveaux attaquants.

Les Magpies ont ciblé plusieurs attaquants ces derniers mois, notamment Jonathan David, Darwin Núñez ou encore Yannick Carrasco. Le club anglais continue sa prospection et le journal L'Équipe indique que les Magpies seraient intéressés par un international français. En effet, Newcastle est disposé à transmettre une offre de 65 millions d’euros pour l’attaquant de 22 ans, Moussa Diaby. L’ancien parisien fait l’objet de nombreuses convoitises après sa très bonne saison avec le Bayer Leverkusen. Après les blessures d’Amine Adli et de Florian Wirtz, Moussa Diaby a pris les clés de l’attaque du Bayer. L’international français a mené Leverkusen sur le podium de Bundesliga derrière le Bayern et Dortmund. Cependant, Newcastle n’est pas le seul club anglais intéressé, Arsenal s’est également renseigné.

Newcastle Mercato : La French touch avec Saint-Maximin ?

Newcastle cherche depuis plusieurs mois deux attaquants pour les associer à Allan Saint-Maximin. Conscients du potentiel de l’ailier français, les Magpies espèrent pouvoir créer un trident offensif de qualité pour se faire une place dans le haut de tableau de Premier League.

En recrutant Moussa Diaby, les Magpies pourraient perpétuer leur belle histoire avec les attaquants français, comme ce fut le cas à l’époque de David Ginola et Laurent Robert. À l’époque, les deux attaquants étaient rentrés dans le cœur des supporters, et David Ginola avait été élu meilleur joueur de Premier League. Néanmoins, pour l'instant rein n'est fait et à quelques mois de la Coupe du Monde, Moussa Diaby ne souhaiterait pas quitter le Bayer pour garder sa place en Équipe de France.