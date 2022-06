Stade Rennais Mercato : HAC, le SRFC proche d'un transfert en défense

Publié par Thomas le 07 juin 2022 à 14:25

Stade Rennais Mercato : Alors que Nayef Aguerd se rapproche de West Ham, le SRFC devrait acter un autre départ important dans ce secteur.

SRFC Mercato : Jérémy Gélin se rapproche du Havre AC

De gros départs sont à prévoir ces prochaines semaines au Stade Rennais. Après sa saison flamboyante marquée par une 4e place de Ligue 1, le club Rouge et Noir prévoit un grand ménage dans son effectif et aurait débuté un dégraissage d’envergure. Après Jonas Martin, invité à faire ses valises cet été à la fin de son contrat, Florian Maurice souhaite également se séparer de Jérémy Gélin, lui aussi en fin d’aventure au SRFC.

Le joueur de 25 ans, qui n’aura pas disputé la moindre rencontre cette saison avec le Stade Rennais, s’apprête à quitter son club formateur après six saisons. Pour le récupérer, plusieurs clubs de Ligue 2 seraient à l’affût dont le Havre AC, qui se rapprocherait d’une signature. Comme le dévoile le journaliste François Rauzy, Jérémy Gélin aurait reçu une proposition du HAC, qui en aurait fait sa priorité défensive cet été.

En passe de perdre la pépite Isaak Touré, qui se rapproche de l’Olympique de Marseille, le club normand souhaiterait faire de Jérémy Gélin son homme fort de sa charnière centrale la saison prochaine. Les 8es de Ligue 2 seraient actuellement dans l’attente d’une réponse du défenseur, qui pourrait recevoir prochainement des offres de clubs étrangers.

SRFC Mercato : Toujours pas d’accord pour Jason Denayer

Annoncé dans le viseur du SRFC cet été, le défenseur belge Jason Denayer ne cesse d’attirer les prétendants ces dernières semaines. Suivi par Naples, Séville et même l’ OM, le défenseur de l’Olympique Lyonnais semblait se rapprocher ces derniers temps du Stade Rennais. Avec le départ de Gélin et le potentiel transfert de Nayef Aguerd à West Ham, Florian Maurice cherche une pointure en défense et aurait jeté son dévolu sur l’ancien joueur de Man City. Seulement, d’après Ouest-France, Jason Denayer n’aurait pour l’heure, reçu aucune proposition du board Rouge et Noir, de quoi entretenir le flou concernant l’avenir du joueur de 26 ans.