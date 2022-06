PSG Mercato : Coup de théâtre surprenant pour Angel Di Maria ?

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2022 à 23:55

PSG Mercato : En fin de contrat au Paris SG, Angel Di Maria était proche de la Juventus Turin. Mais la donne pourrait finalement changer pour son avenir.

PSG Mercato : Angel Di Maria finalement au Barça ?

Laissé libre par le Paris Saint-Germain après sept années de bons et loyaux services, Angel Di Maria devrait avoir l’embarras du choix pour sa prochaine destination. Malgré ses 34 ans révolus, le milieu de terrain offensif ne manque pas de prétendants. D’ailleurs, la Juventus Turin est présentée depuis plusieurs semaines comme le futur club du meilleur passeur de l’histoire du PSG. Le club italien étant en discussions bien avancées avec le compatriote de Lionel Messi.

Mais ce mardi, la presse espagnole assure que la donne pourrait avoir changé dans ce dossier. En effet, selon le site Relevo, Di Maria privilégierait désormais le Barça et aurait même proposé ses services à Xavi Hernandez. Un intérêt d’ailleurs partagé puisque le club catalan serait à la recherche d’un ailier pour remplacer Ousmane Dembélé qui pourrait s’en aller librement cet été. La possibilité de recruter un joueur d’expérience sans débourser la moindre indemnité séduirait beaucoup le FC Barcelone qui n’a pas d’argent à dépenser cet été.

Les contacts entre les dirigeants barcelonais et les représentants du joueur seraient bien amorcés et l’optimisme règnerait des deux côtés. Une issue pourrait même être trouvée rapidement. Désireux d’arriver en pleine forme à la prochaine Coupe du Monde, le natif de Rosario pourrait se contenter d’un contrat d’un an avec les Blaugranas, avant d’aller terminer sa carrière dans son pays. Mais la Juve n’aurait pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

PSG Mercato : La Juve rehausse son offre pour Di Maria

Déterminée à s’attacher les services d’Angel Di Maria, en fin de contrat le 30 juin prochain avec le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, informée des manoeuvres du FC Barcelone, aurait revu son offre contractuelle à la hausse. D’après les informations partagées ce mardi par La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame proposerait désormais à l’international argentin une rémunération de 7 millions d’euros.

L’entraîneur de la Juve, Massimiliano Allegri, aurait fait de lui une priorité estivale afin de l’associer dans un trio offensif avec Dusan Vlahovic et Filip Kostic, attendu lui aussi gratuitement après la fin de son bail avec l’Eintracht Francfort. Reste maintenant à savoir ce que va décider Angel Di Maria pour la suite de sa carrière après le Paris SG.

Affaire à suivre donc…