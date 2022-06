OL Mercato : Après Marseille, Lyon se lance sur un milieu ticolore

Publié par Thomas le 08 juin 2022 à 12:15

OL Mercato : Après les prolongations de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, l'Olympique Lyonnais ciblerait un milieu tricolore, visé un temps par Marseille.

OL Mercato : L'Olympique Lyonnais cible Jordan Veretout

L’été s’annonce chaud à l’Olympique Lyonnais. Auteur d’une saison décevante, marquée par une 8e place de Ligue 1, le club rhodanien prévoit de mettre les bouchées doubles lors du mercato estival. À l’inverse de son dernier été, marqué par un manque d’investissement et un recrutement frustrant, Lyon va mettre les moyens financiers pour restructurer son effectif. Après la prolongation tant espérée du joyau Maxence Caqueret, les Gones comptent frapper un nouveau coup au milieu de terrain, cette fois-ci en enrôlant un joueur expérimenté.

Comme le révèle Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, l’ OL serait très intéressé par Jordan Veretout, enclin à un départ cet été. Désireux de renforcer son entrejeu avec les départs attendus de Thiago Mendes, Houssem Aouar ou encore Tanguy Ndombele, l’Olympique Lyonnais souhaiterait s’attribuer les services du milieu de l’AS Rome, qui entretient des relations plus que tendues avec son coach, José Mourinho. En fin de contrat en juin 2024 chez les Giallorossi, l’ancien joueur de l’AS Saint-Étienne pourrait bel et bien faire son retour dans l’Hexagone, d’autant que deux autres clubs le suivent avec insistance.

OL Mercato : Lyon et le LOSC devancent l'OM sur le dossier

Auteur de 4 buts et 8 passes décisives en 38 rencontres, Jordan Veretout ne manque pas de courtisans sur la scène internationale, et notamment en France, où plusieurs écuries souhaitent profiter de sa situation délicate à Rome pour en tirer un joli coup. Parmi les prétendants au joueur, l’Olympique de Marseille faisait un temps figure de grand favori. Pablo Longoria s’était rapproché du milieu tricolore (5 sélections), proposant aux Romains une somme de 8 millions d’euros. Si l’intérêt semblait réciproque entre Veretout et l’ OM, le club italien a rapidement coupé court aux négociations, demandant pas moins de 15 millions d’euros pour le joueur de 29 ans.

Face aux tergiversations entre l' OM et l’AS Rome, l’ OL et même le LOSC pourraient en profiter, formulant une offre supérieure à celle des Olympiens. Si pour l’heure aucun accord n’a été trouvé entre Veretout et un club, le dossier pourrait se décanter ces prochaines semaines. Si les Gones peuvent rivaliser avec l’ OM et le LOSC financièrement, l’absence de compétition européenne la saison prochaine pourrait toutefois faire hésiter l’international français.