AJ Auxerre Mercato : Une légende de l'AJA veut faire son grand retour

Publié par Dylan le 08 juin 2022 à 14:21

AJ Auxerre Mercato : Une folle rumeur vient de croître après le tweet d'une ancienne gloire de l'AJA, qui a annoncé vouloir rechausser les crampons.

AJ Auxerre Mercato : Et si Djibril Cissé revenait à l'AJA ?

La rumeur enfle depuis quelques jours. Djibril Cissé, 40 ans, 41 sélections en Équipe de France, va t-il faire son grand retour à l'AJ Auxerre ? Tout a commencé avec un tweet de l'ex-international français, il y a deux jours. L'ancienne gloire de l'AJA dans les années 2000 avait alors partagé un lien d'un article de PresseEvasion, qui annonçait un potentiel retour de l'attaquant dans l'Yonne. Et lorsqu'un twittos a interpellé Djibril Cissé pour lui demander s'il confirmait être partant pour revenir, l'ancien bastiais a répondu : « Ah oui ça, plus que jamais ! » sur le réseau social.

Il n'en fallait pas plus pour enflammer la toile. Dernier promu en Ligue 1, l'AJ Auxerre aura plus que jamais besoin de renforts pour se maintenir dans l'élite la saison prochaine. Lors de l'exercice 2022-2023, il y aura non pas 2 mais 4 descentes directes en Ligue 2, ce qui réduit évidemment les chances de se sauver en Ligue 1. Et si les Icaunais ont beaucoup d'atouts offensifs à faire valoir (Gaëtan Charbonnier, Hamza Sakhi, Gaëtan Perrin...), l'arrivée d'un buteur expérimenté comme Djibril Cissé, à la carrière plus que réussie, pourrait faire le plus grand bien à l'équipe.

AJ Auxerre Mercato : L'AJA n'a pas encore lancé son mercato

Après son barrage remporté face à l'AS Saint-Étienne, l'AJ Auxerre est toujours sur un nuage. Dix ans après sa dernière apparition en Ligue 1, le club bourguignon va faire son retour dans le plus grand championnat français. Cependant, le mercato met du temps à démarrer. Il faut dire que cette promotion doit sûrement faire réfléchir les dirigeants icaunais : faut-il garder les cadres de la montée, ou vendre pour mieux se renforcer ? La question a le mérite d'être posée, d'autant que plusieurs joueurs de l'effectif se sont fait une belle cote sur le marché.

Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Gautier Hein (26 ans), qui intéresse l'ASSE. L'ailier droit a signé cette saison ses meilleures performances avec l'AJA, terminant deuxième meilleur buteur du club avec 11 buts, juste derrière Gaëtan Charbonnier (17 buts). Le joueur est devenu un titulaire indiscutable avec 36 matches disputés en Ligue 2, un record pour lui sur une saison. Au milieu de terrain, Hamza Sakhi (26 ans) ne devrait pas manquer de prétendants, comme à l'été dernier. Le Marocain était entre autres pisté par Toulouse, Montpellier ou encore Gaziantep en Turquie, mais avait décidé de rester. Sous contrat jusqu'en juin 2023, il est estimé à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. L'AJA devrait donc continuer à faire parler d'elle dans les prochaines semaines.