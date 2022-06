OM Mercato : SRFC, Genesio tente une signature énorme à Marseille

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2022 à 22:55

OM Mercato : Dans sa quête de renforcer son effectif cet été, l'entraîneur du Stade Rennais envisage de recruter une légende de Marseille.

OM Mercato : Le Stade Rennais insiste pour Steve Mandanda

Malgré la qualification de l’Olympique de Marseille pour la Ligue des Champions, Steve Mandanda n’est pas certain de passer l’été dans la cité phocéenne. Et pour cause, les doutes sont nombreux autour de son avenir. Le gardien de but tricolore a en effet vécu une dernière saison très compliquée à l’OM, où il a été relégué sur le banc de touche au profit de Pau Lopez. Une relégation sur le banc de touche que le portier de 37 ans encaisse difficilement.

S’il reste très attaché à l’Olympique de Marseille, son club de cœur, Steve Mandanda n’a pas l’intention de revivre une telle situation la saison prochaine. Ainsi, s’il n’obtient pas des garanties sur son temps de jeu, le gardien de but expérimenté pourrait aller voir ailleurs dès cet été. D’autant plus que ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Mis à part l’OGC Nice, le Stade Rennais serait aussi à ses trousses. Dans son édition du jour, L’Équipe assure que les dirigeants du SRFC ont bel et bien coché le nom de Steve Mandanda sur leurs tablettes. L’objectif des Bretons serait de recruter le capitaine marseillais dès cet été afin de succéder à Alfred Gomis, qui ne s’est pas vraiment montré à la hauteur des attentes placées en lui.

OM Mercato : Genesio se renseigne sur Steve Mandanda

Le quotidien sportif précise par ailleurs que l’entraîneur du Stade Rennais, Bruno Genesio, se serait déjà renseigné sur le capitaine marseillais. Le profil expérimenté de Steve Mandanda plairait beaucoup au technicien rennais. Bruno Genesio voudrait donc profiter de son immense expérience et s’appuyer sur lui pour l’encadrement des plus jeunes portiers, tels que Dogan Alemdar (19 ans).

Sauf qu’une arrivée de Steve Mandanda au Stade Rennais s’annonce très compliquée. Le champion du monde est lié à l’ OM jusqu’en juin 2024. Et le club phocéen n’a pas vraiment l’intention de perdre sa légende. C’est en tout cas le souhait affiché par le président marseillais Pablo Longoria. Dans ce contexte, il semble peu probable de voir le natif de Kinshasa rejoindre le SRFC cet été, même si rien n’est impossible en période de mercato.