OGC Nice Mercato : Un dossier prioritaire et deux pistes au point mort

Publié par ALEXIS le 09 juin 2022 à 13:08

OGC Nice Mercato : C’est le calme plat au Gym depuis le transfert de Marcin Bulka du PSG. Deux pistes niçoises sont d’ailleurs au point mort.

OGC Nice Mercato : Le dossier Justin Kluivert n'est toujours pas réglé

L’ OGC Nice est passé tout près d’une qualification pour la Ligue des Champions. Néanmoins, l’équipe de Christophe Galtier (55 ans) a décroché une 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence. La direction du Gym est pourtant encore inactive sur le marché des transferts. À part l’option d’achat de Marcin Bulka (gardien de but) qu’elle a levé en versant 2 M€ au Paris Saint-Germain, les renforts espérés par les supporters à l’ OGC Nice se font attendre. Même le dossier prioritaire, concernant Justin Kluivert (23 ans) est toujours en attente. Ce dernier a été prêté aux Aiglons par l’AS Rome la saison dernière, mais son contrat d’un an, qui expire le 30 juin 2022, est assorti d’une obligation d’achat avec des conditions. L'OM et l'AS Monaco sont d'ailleurs prêts à sauter sur l'attaquant néerlandais.

OGC Nice Mercato : Les pistes Zagadou et Jaouen Hadjam au point mort

En attendant que la direction sportive de Nice lance son marché estival, L’Équipe a fait le point sur deux dossiers de Julien Fournier (48 ans) au début du printemps. Selon les informations du quotidien sportif, le directeur sportif de l’ OGC Nice a poussé notamment pour faire venir Dan-Axel Zagadou (23 ans) sur la Côte d’Azur. Le défenseur central est en fin de contrat au Borussia Dortmund et libre de signer où il veut, sans indemnité de transfert. Le responsable du recrutement au Gym avait aussi un oeil sur le jeune arrière latéral gauche du Paris FC, Jaouen Hadjam (19 ans). Mais selon les indiscrétions de la source, « ces dossiers, comme tous les autres, restent au point mort ».