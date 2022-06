Barça Mercato : Le FC Barcelone cible le nouveau Dani Alves !

Publié par Thomas G. le 09 juin 2022 à 18:19

Barça Mercato : Distancé par le Real Madrid la saison dernière, le FC Barcelone veut se renforcer en recrutant le nouveau Dani Alves.

Le Barça se prépare à vivre un mercato très mouvementé cet été, l’ambition des Blaugranas est de se renforcer pour rattraper le Real Madrid. La stratégie catalane est simple. Dans un premier temps, le club va procéder à un dégraissage massif de son effectif. Tous les indésirables sur lesquels Xavi ne compte plus seront vendus. Ces ventes ont pour but de réduire la masse salariale du club et de renflouer les caisses.

Ensuite, le club va réinvestir cet argent pour recruter de nouveaux joueurs compatibles avec les plan de jeu de Xavi. Selon Sport, les Blaugranas auraient coché le nom du latéral brésilien Dodo. Le défenseur du Chakhtar Donetsk est considéré comme le nouveau Dani Alves au Brésil. Les deux hommes ont des caractéristiques similaires, notamment une qualité technique supérieure à la moyenne. Dodo est également un latéral offensif qui n’hésite pas à déborder sur son côté droit. En janvier dernier, le latéral était également sur les tablettes du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. À l’heure actuelle, seul le Barça est sur le dossier. Le Chakhtar Donetsk demande 25 millions d’euros pour libérer sa pépite brésilienne.

Barça Mercato : Dodo en remplacement de Dest ?

Sergiño Dest a vécu une saison difficile au FC Barcelone, le latéral américain a été relégué sur le banc des remplaçants par Xavi. Depuis janvier, l’ancien défenseur de l’Ajax a un rôle secondaire au Barça. Un statut qui ne lui convient pas et Sergiño Dest pourrait être candidat à un départ cet été. De plus, les Blaugranas ont fixé le prix de l’international américain à 30 millions d’euros. Ainsi, l’argent de la vente de Sergiño Dest devrait suffire pour s’offrir Dodo. À l’instar du dossier Frenkie de Jong, le FC Barcelone est une nouvelle fois dépendant des ventes.