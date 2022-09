OGC Nice Mercato : Arsenal s'attaque à une piste du Gym !

Publié par Thomas G. le 09 septembre 2022 à 12:28





OGC Nice Mercato : Affaibli par le départ d'Amine Gouiri, le Gym pourrait recruter un prodige également courtisé par Arsenal.

OGC Nice Mercato : La concurrence s'accentue pour un attaquant ukrainien

L'OGC Nice connaît un début de saison difficile et le club n’a pas les résultats attendus. Les hommes de Lucien Favre sont 16e après 6 matchs de championnat. Le week-end dernier, les Aiglons ont perdu le derby à domicile face à l’AS Monaco. L'OGC Nice ne récolte pas encore les fruits de son mercato estival qui a notamment vu l’arrivée de Gaëtan Laborde et le départ d’Amine Gouiri. Cet été, les Niçois ont tenté de recruter un talent qui affole l’Europe. Le Gym souhaiterait enrôler l’attaquant du Chakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk.

L'OGC Nice a proposé 25 millions d’euros pour convaincre le club ukrainien. Néanmoins, le bon de sortie de l’international ukrainien était fixé à 30 millions d’euros. Cette semaine Mykhaylo Mudryk a livré une très bonne prestation lors de son premier match de Ligue des Champions. Une performance qui n’est pas passée inaperçue. La pépite de 21 ans attire de plus en plus de convotises et sa valeur marchande continue d’augmenter. Une mauvaise nouvelle pour l’OGC Nice qui souhaitait revenir à la charge pour recruter Mykhaylo Mudryk.

OGC Nice Mercato : Mykhaylo Mudryk choisit Arsenal

L'OGC Nice pourrait également se heurter au refus du joueur concernant une éventuelle signature en janvier prochain. Surnommé le "Neymar Ukrainien", Mykhaylo Mudryk s’est exprimé sur son avenir au micro de CBS Sport. L’international ukrainien a déclaré : « Mon rêve est de jouer en Premier League. Arsenal est une très bonne équipe avec un très bon manager. De mon côté, je ne peux pas dire non à Arsenal ! » Les Aiglons avait proposé à l’international ukrainien de multiplier son salaire par 7 cet été mais cette offre n'avait pas été acceptée. En cas de nouvelle approche des Aiglons en janvier, Mykhaylo Mudryk pourrait refuser pour s’engager avec Arsenal.