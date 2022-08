OGC Nice Mercato : Le Gym vise un coup sublime en attaque

Publié par Thomas le 01 août 2022 à 19:50

OGC Nice Mercato : Désireux de parfaire leur axe offensif, le Gym serait sur les traces d'un génie ukrainien, évoluant au Chakhtar Donetsk.

OGC Nice Mercato : Le "Neymar Ukrainien" visé par le Gym

Le recrutement se poursuit à l’ OGC Nice, qui se montrait jusqu'alors plutôt discret en termes de signatures. Alors que les Aiglons viennent de signer ce lundi le prometteur Alexis Beka Beka en provenance du Lokomotiv Moscou, le club azuréen souhaite poursuivre ses emplettes en Europe de l’Est et cible un joyau du championnat ukrainien.

Comme le révèle Foot Mercato, l'OGC Nice se serait lancé sur le très prometteur Mykhaylo Mudryk, ailier gauche de 21 ans, considéré par beaucoup d’observateurs comme un futur grand à son poste. Une montée en puissance fulgurante du côté du Chakhtar Donetsk, qui lui vaut le surnom très flatteur de "Neymar Ukrainien".

" Cheveux blonds assortis d’un serre-tête, tatouages, de conviction religieuse chrétienne marquée, doté d’une technique impressionnante et objet d’une surmédiatisation dans son pays depuis des années ", déclare la source au sujet de Mudryk. Logiquement courtisé par plusieurs formations en Europe, dont le Bayer Leverkusen ou Brighton, le génie ukrainien a vu son club fermer la porte à un départ l’hiver dernier. Cet été, en revanche, le club de Roberto De Zerbi ne pourra rien face aux assauts étrangers, une situation que le Gym veut profiter.

OGC Nice Mercato : Un dossier toutefois complexe pour le Gym

Auteur de 2 buts et 9 passes décisives avec le Chakhtar, en 19 rencontres et à 21 ans, Mudryk fait rêver les dirigeants Niçois qui savent néanmoins que son transfert sera complexe. Alors que son club demande pas moins de 20 millions d’euros pour le lâcher, les Aiglons doivent en parallèle gérer d’autres dossiers plus prioritaires, qui pourraient freiner les négociations avec Donetsk. Après Beka Beka et Rares Ilie, récemment débarqués sur la Côte d’Azur, les derniers 5es de Ligue 1 espèrent boucler les venues de Kasper Schmeichel (Leicester) dans les buts, mais aussi Mattia Viti (défenseur central, Empoli) ou encore Marcus Thuram en attaque. Pas de doute, l'OGC Nice devrait sortir le chéquier cet été sur le marché des transferts.