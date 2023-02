Stade Rennais : Ugochukwu lance le match retour contre le Chakhtar

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 12:38

Jeudi, le Stade Rennais s’est incliné face au Chakhtar Donetsk en barrage aller de Ligue Europa. Mais pour le milieu rennais Lesley Ugochukwu, rien n’est encore perdu.

Jeudi soir, les hommes de Bruno Genesio se sont fait surprendre par le Chakhtar Donetsk, qui a su profiter des énormes erreurs de l’équipe du Stade Rennais pour remporter la phase aller des barrages d’Europa League (2-1), au Stade olympique de Kiev. Mais le but de Karl Toko-Ekambi donne beaucoup d’espoir aux Bretons pour le retour contre les Ukrainiens la semaine prochaine, au Roazhon Park. Alors que le match retour est prévu pour le jeudi 23 février, Lesley Ugochukwu a réagi à la défaite du SRFC. Sur le site officiel du club rennais, le milieu défensif de 18 ans a sonné la mobilisation et assuré que ses partenaires et lui feront le maximum pour renverser la situation en leur faveur devant leur public.

« C’est douloureux, car on a pris deux buts trop rapidement. On s’est mis des bâtons dans les roues, mais le but inscrit en seconde mi-temps est très important. Il nous a mis en confiance pour la suite du match et surtout c’est un but qui présente une grande importance pour le match retour (…) Il faut continuer à faire les efforts ensemble. Si on garde cet engagement et que l’on améliore certains aspects, je pense que ça peut bien se passer jeudi prochain », a déclaré le natif de Rennes. Un optimisme partagé par son entraîneur Bruno Genesio.

Stade Rennais-Chakhtar : Bruno Genesio garde espoir comme Ugochukwu

Bruno Genesio n’est pas effondré par la défaite de son équipe en Ukraine. Bien au contraire, au vu de la physionomie de la rencontre, le coach du Stade Rennais reste confiant pour le barrage retour de la Ligue Europa contre le Chakhtar Donetsk.

« Sur l’ensemble du match, il y avait moyen de faire mieux. On a fait beaucoup de bonnes choses. Il y aussi des détails qu’on doit régler parce qu’on prend des buts évitables. Mais on n’est qu’à la mi-temps du match et on est encore en vie pour le match retour, c’est ce qu’il y a de plus important dans ces doubles confrontations », a expliqué le technicien français après la rencontre.