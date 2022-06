RC Lens Mercato : Une belle affaire à 25 M€ se profile pour le RCL

Publié par Ange A. le 10 juin 2022 à 06:35

RC Lens Mercato : Le Racing Club de Lens pourrait empocher le jackpot grâce à un de ses cracks. Celui-ci est annoncé en Angleterre.

RC Lens Mercato : Un gros départ vers la Premier League au programme

Septième de Ligue 1 au terme de la campagne écoulée, le Racing Club de Lens est de nouveau passé proche d’une qualification européenne. Au terme de cette nouvelle campagne séduisante, Franck Haise devrait enregistrer des départs durant le mercato estival. Capitaine du RC Lens, Seko Fofana est de nouveau annoncé partant. Longtemps associé à l’Olympique de Marseille, le milieu ivoirien est désormais annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Comme Fofana, Jonathan Clauss serait aussi une piste pour le PSG. Outre ces deux cadres, le jeune Cheick Doucouré se dirige vers un départ de Lens. Le milieu malien disposerait d’une belle en Premier League, notamment chez les Londoniens d’Arsenal et Crystal Palace.

Déjà un accord entre Doucouré et un club anglais

S’agissant de l’intérêt d’Arsenal, The Mirror révélait que les Gunners ne verraient Cheick Doucouré que comme un simple plan B. En quête d’un remplaçant au Ghanéen Thomas Partey, le pensionnaire de l’Emirates Stadium aurait fait d’un autre Malien sa priorité pour renforcer son entrejeu. Les Gunners miseraient davantage sur Yves Bissouma, un nom bien connu en Premier League. Arsenal sur la piste du milieu de Brighton & Hove, Crystal Palace avance ses pions pour le crack du Racing Club de Lens.

D’après les informations de L’Équipe, Cheick Doucouré aurait déjà trouvé un accord avec les Eagles. Lesquels doivent désormais négocier avec les Sang et or. Le club nordiste aurait fixé à 25 millions d’euros le tarif pour le transfert de Doucouré. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le milieu international de 22 ans est l’un des indispensables de Franck Haise. Il n’a manqué que quatre rencontres de Lens cette saison, à chaque fois pour suspension. Pour ce qui pourrait sa dernière saison au RCL, le Malien a inscrit un but et délivré quatre passes décisives en 37 matchs, dont 36 titularisations.