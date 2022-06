OM Mercato : Mohamed-Ali Cho hésite, une nouvelle menace détectée

Publié par Timothée Jean le 10 juin 2022 à 15:48

OM Mercato : Alors que Marseille est proche de boucler sa signature, Mohamed-Ali Cho pourrait finalement prendre une autre destination.

OM Mercato : Un nouveau prétendant débarque pour Mohamed-Ali Cho

Véritable sensation du côté de l'Angers SCO, Mohamed-Ali Cho (18 ans) devrait changer de club durant le mercato estival. La raison ? La direction du club angevin envisage de céder son jeune crack cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Cette décision du SCO a alors rapidement alerté ses multiples prétendants. L’Olympique de Marseille, qui avait tenté de recruter Mohamed-Ali Cho l’été dernier, tient évidemment la corde dans ce dossier.

Selon L'Équipe, les négociations entre les dirigeants de l’ OM et leurs homologues angevins sont en très bonne voie. Les deux écuries seraient même proches de conclure un accord pour un transfert à hauteur de 12 millions d’euros. Mais jusqu’ici, rien n’est encore acté entre les différentes parties. Cela laisse donc une fenêtre de tir ouverte aux autres courtisans. Alors que l’Eintracht Francfort s’intéresse à Mohamed-Ali Cho depuis plusieurs semaines, à l'instar du Betis Séville qui tente de rattraper son retard ces derniers jours, un nouveau prétendant ambitionne de tout faire basculer dans ce dossier. Il s’agit de la Real Sociedad.

OM Mercato : La Real Sociedad fonce aussi sur Mohamed-Ali Cho

Selon les dernières informations dévoilées par RMC Sport, le club basque s’intéresse de très près à Mohamed-Ali Cho et ambitionne de lancer une première offensive dans l’optique d’arracher sa signature cet été. Cette intrusion de la Real Sociedad sera-t-elle suffisante pour dévier le jeune crack angevin de son destin marseillais ? Pour le moment, le principal concerné entretient toujours le mystère sur la suite de sa carrière. Le jeune attaquant d'Angers SCO se sait très convoité sur le marché des transferts et prend son temps avant de trancher sur sa future destination. Ainsi, tout reste encore possible dans ce dossier.