FC Lorient Mercato : Le FCL se prépare à un transfert à 4M€

Publié par ALEXIS le 10 juin 2022 à 13:58

FC Lorient Mercato : Un gros coup se prépare au FCL, lors du mercato estival qui a débuté ce vendredi, après le maintien du club en Ligue 1 de justesse.

FC Lorient Mercato : Umut Bozok ne veut pas rester à Kasimpasa

Ne faisant pas partie des premiers choix offensifs de Christophe Pélissier au FC Lorient, Umut Bozok a été prêté successivement à l’ES Troyes AC (février 2021), puis à Kasimpasa SK la saison dernière (2021-2022). Son contrat avec le club turc est même assorti d’une option d’achat estimée à un million d’euros. « Les dirigeants bretons et turcs s'étaient accordés sur cette somme quand ils avaient glissé une option d'achat dans l'opération », conclut le 22 juillet 2021, selon les informations de L’Équipe.

Mais aux dernières nouvelles, l’avant-centre du FCL ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec les Apaches. Sacré meilleur buteur du championnat de Turquie avec 20 buts et 7 passes décisives la saison dernière, Umut Bozok a tapé dans l'œil de clubs huppés en Europe. Outre l’intérêt de grands clubs turcs, il est apprécié par de grosses écuries, « notamment en Espagne et en Italie », à en croire la source.

FC Lorient Mercato : Vers un transfert à 4 M€ du buteur turc ?

Le refus de l’attaquant de 25 ans de rester à Kasimpasa et les sollicitations reçues sont de bonnes nouvelles pour le FC Lorient. Le club breton pourrait en effet réaliser une bonne affaire lors du transfert du Turc. « Lorient pourrait profiter de la situation pour récolter une somme beaucoup plus coquette, de l'ordre d'au moins 4 M€, pour un joueur totalement relancé », indique le journal. Indésirable chez les Merlus, Umut Bozok n’a plus qu’un an de contrat avec le club breton. Il devrait saisir l’opportunité d’un départ définitif cet été, pour éviter de se retrouver encore sur le banc de touche de l'équipe de Christophe Pélissier jusqu’au 30 juin 2022. À noter que la valeur du Turc sur le marché des transferts est estimée à 5 M€.