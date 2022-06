PSG Mercato : La première grosse signature de Zidane au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2022 à 19:18

PSG Mercato : Malgré les démentis, Zinédine Zidane et le Paris SG seraient bel et bien en négociations. Une arrivée qui pourrait faire bouger les lignes.

PSG Mercato : Un international français dans les valises de Zidane ?

Laissé libre par Manchester United, Paul Pogba n’a pas encore trouvé de point de chute. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu de terrain des Red Devils préfère patienter avant de prendre sa décision concernant la suite de sa carrière. Dans un récent entretien accordé à Uninterrupted, le champion du monde a notamment déclaré : « je réfléchis, je mets tout en place, je prends mon temps, et je cherche juste le meilleur. »

Et alors qu’il était annoncé tout proche d’un retour à la Juventus Turin, Pogba pourrait finalement lier son avenir à celui de Zinédine Zidane. En effet, RMC Sport révèle ce vendredi que le natif de Lagny-sur-Marne attendrait que Zidane soit officiellement nommé entraîneur du Paris SG pour débuter des négociations avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi en vue d'une éventuelle arrivée libre chez les Rouge et Bleu. Malgré les différents démentis, la radio métropolitaine assure que Zizou serait bien proche d’un accord avec le club de la capitale et pourrait venir avec Paul Pogba dans ses valises. Même si la Juventus Turin n’a pas encore dit son dernier mot dans ce dossier.

PSG Mercato : La Juventus Turin ne lâche pas Paul Pogba

Courtisé par le Paris Saint-Germain depuis des années, Paul Pogba semblait plus proche que jamais de dire oui au club de sa ville natale. Mais son ancien club, la Juventus Turin, fait le forcing pour le convaincre d’un retour cet été. D’après les renseignements recueillis par RMC Sport, les négociations auraient repris entre le club italien et le numéro 6 de Manchester United. En privé, la Pioche n’a jamais caché la tentation de revêtir le maillot de la Vieille Dame. Mais il préfère désormais patienter pour voir ce qui va se passer pour Zidane avant de faire son choix.

Affaire à suivre donc…