PSG Mercato : Zidane, Deschamps fait sauter le dernier obstacle !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2022 à 11:10

PSG Mercato : Zinédine Zidane n’a pas d’autre choix que d’accepter l’offre du Paris SG. Didier Deschamps ne comptant pas quitter les Bleus avant 2024.

PSG Mercato : Didier Deschamps pousse Zinédine Zidane au Paris SG

Fortement pressenti pour succéder à Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane fait patienter le Paris Saint-Germain depuis plusieurs mois. Aux dernières nouvelles, l’ancien entraîneur du Real Madrid aurait finalement dit « non » au club de la capitale. L’ancien meneur de jeu de l’équipe de France rêvant toujours de succéder à Didier Deschamps à la tête des Bleus après la Coupe du Monde 2022. Mais d’après les informations du quotidien L’Équipe, Zidane va devoir revoir ses plans pour son avenir.

En effet, le média sportif explique que Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, entend rester à son poste jusqu'en 2024, année du prochain Euro. Toujours selon la même source, Noël le Graët, le président de la Fédération française de football, qui a fixé l'objectif du dernier carré pour le Mondial à venir, aimerait lui aussi aller jusqu’au prochain Championnat d’Europe avec Deschamps, soit jusqu’en 2024. Un scénario qui fait amplement les affaires du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Paris SG, Zinédine Zidane n’a plus le choix !

Dans l'émission " C à Vous ", Mohamed Bouhafsi a apporté de nouveaux éléments au feuilleton Zinédine Zidane. Et d’après les renseignements recueillis par le journaliste français, il n’y a aucun accord entre le club de la capitale et Zidane, pour le moment. Le chroniqueur sportif ajoute toutefois que des discussions sont en cours entre les deux parties et un accord ne serait pas impossible.

Libre de tout engagement depuis son départ à l'amiable du Real Madrid l’été dernier, le technicien marseillais n’aurait plus d’autre choix que d’accepter le challenge du Paris Saint-Germain. Didier Deschamps étant désormais loin d’un départ de la sélection française.

Affaire à suivre donc...