FC Nantes Mercato : EAG, Kombouaré tout proche de signer un milieu

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 11:12

FC Nantes Mercato : Un joueur en fin de contrat à l’En Avant Guingamp a choisi le FCN pour la suite de sa carrière. Sa signature est imminente.

FC Nantes Mercato : Youssouf M'Changama choisit le FCN

Le FC Nantes pourrait accueillir son premier renfort cette semaine, dès l’ouverture officielle du mercato estival, le 10 juin. Parmi les nombreuses pistes pour se renforcer, celle menant à Youssouf M'Changama est entièrement dégagée. Libre de tout engagement à l’issue de son contrat à l’EA Guingamp, il serait d’accord pour signer au FCN. Selon les informations de L’Équipe, « il aurait fait le choix de rejoindre Nantes ». Le milieu offensif doit passer sa visite médicale en début de semaine prochaine. La source se montre même plus précise, en annonçant qu’un contrat de deux saisons, plus une 3e année en option attend Youssouf M'Changama au FC Nantes. Le joueur de 31 ans est donc « tout proche de s'engager avec les Canaris », à en croire le média.

FC Nantes Mercato : M'Changama, une bonne pioche pour Kombouaré

La signature de l’international comorien (48 matches, 10 buts inscrits) chez les Jaune et Noir serait une bonne pioche pour le club de la Cité des Ducs, car son arrivée se ferait sans indemnité de transfert. De plus, l’ex-capitaine de l’En Avant Guingamp est convoité par plusieurs clubs de Ligue 1. Le fait d’avoir réussi à l’attirer au FC Nantes est un joli coup. Lors de sa dernière saison à l’EAG, Youssouf M'Changama a été très décisif. Il a inscrit 9 buts et délivré 15 passes décisives en 33 apparitions en Ligue 2.

L'équipe d'Antoine Kombouaré a perdu son meilleur buteur Randal Kolo Muani (13 buts, 7 passes décisives en 41 matchs). Le recrutement de Youssouf M'Changama apporte donc une solution offensive au coach canari, même si les deux joueurs n'ont pas le même profil et ne jouent pas au même poste.