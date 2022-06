OM Mercato : L’AS Monaco proche de doubler Marseille pour un milieu

Publié par Timothée Jean le 13 juin 2022 à 18:50

OM Mercato : Marseille tente depuis quelques jours de mettre la main sur un milieu de terrain brésilien. Mais l’AS Monaco joue les trouble-fêtes.

OM Mercato : L’AS Monaco menace Marseille pour Danilo

Le renforcement de l’entrejeu sera l’une des priorités de l’Olympique de Marseille cet été. Les dirigeants de l’ OM s’activent déjà en coulisse pour attirer un nouveau milieu de terrain défensif dans l’optique de remplacer Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. Et parmi les noms annoncés ces derniers jours à Marseille, celui de Danilo (21 ans) collerait parfaitement aux souhaits de l’entraîneur Jorge Sampaoli. Ses prestations convaincantes sous la tunique de Palmeiras ont éveillé l’intérêt du coach argentin à son égard.

Le patron du banc de l’ OM militerait donc en interne pour l’attirer dans ses filets dès cet été. Et cet intérêt serait réciproque, puisque Danilo serait ouvert à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille durant ce mercato estival. Toutefois, sa venue à l’ OM est loin d’être acquise, en raison de son prix jugé trop élevé pour les finances marseillaises. La direction de Palmeiras réclamerait pas moins de 20 millions d'euros pour le futur transfert de Danilo. Montant que l’Olympique de Marseille ne peut se permettre de dépenser pour l'instant. Face aux tergiversations des Marseillais, une autre formation de Ligue 1 pourrait ainsi en profiter. Il s’agit de l’AS Monaco.

OM Mercato : Négociations en cours entre l'AS Monaco et Danilo

Le journal Sport explique en effet que les dirigeants monégasques sont récemment venus aux nouvelles pour le milieu défensif de Palmeiras. Le club de la Principauté aurait contacté l’entourage du joueur brésilien et voudrait le recruter afin de compenser le départ d’Aurélien Tchouaméni. L’AS Monaco aurait même pris une sérieuse avance dans ce dossier, au détriment de l’ OM. Le FC Barcelone et des écuries de Premier League seraient également en embuscade sur cette piste. Si pour l’heure aucun accord n’a été trouvé entre Danilo et un club, le dossier pourrait se décanter les semaines à venir.