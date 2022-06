France-Croatie : Mbappé titulaire, la compo de Deschamps tombe !

Publié par Dylan le 13 juin 2022 à 16:55

Au bord du gouffre, l'Équipe de France doit l'emporter ce lundi face à la Croatie (20h45) pour ne pas sombrer. Voici la compo de Didier Deschamps.

France-Croatie : Match de la dernière chance, compo inédite ?

Après une entrée plus que difficile en Ligue des Nations, les Bleus doivent se ressaisir face à la Croatie sous peine d'être reléguée en Ligue B. Le sélectionneur Didier Deschamps a testé jusqu'ici plusieurs compositions, sans succès. L'Équipe de France a débuté sa campagne par une défaite face au Danemark (1-2), puis a enchaîné deux nuls consécutifs contre la Croatie (1-1) et l'Autriche (1-1).

La France devra composer sans deux de ses cadres face au finaliste malheureux de la Coupe du Monde 2018. Pour ce match à domicile, N'Golo Kanté et Lucas Hernandez ne seront pas disponibles, eux qui avaient déjà été ménagés contre l'Autriche. Après le dispositif en 4-2-3-1 concocté lors du dernier match en Ligue des Nations, la France devrait partir sur un 3-4-1-2 ou un 4-4-2.

Ben Yedder ou Griezmann pour épauler Mbappé ?

Comme à leur habitude, les Bleus devraient montrer une composition offensive. L'Équipe et Le Parisien affirment que Hugo Lloris serait écarté du onze titulaire comme au match aller, au profit du portier Mike Maignan. Le talentueux gardien lillois va avoir la lourde tâche de garder les cages dans ce qui s'annonce être une revanche passionnante face aux finalistes de 2018.

La charnière Konaté-Saliba devrait laisser sa place à un tandem Koundé-Kimpembe, mais Konaté pourrait être de la partie en cas d'une défense à trois. Ils seront épaulés par Benjamin Pavard à droite. L'Équipe propose Lucas Digne ou Jonathan Clauss en arrière-gauche, tandis que Le Parisien annonce le Lensois comme titulaire.

Au milieu, on devrait trouver Adrien Rabiot et Mattéo Guendouzi, qui est rentré en cours de match face à l'Autriche. Christopher Nkunku, Lucas Digne ou Jonathan Clauss pourraient les épauler sur les ailes selon L'Équipe. Du côté du Parisien, on voit plutôt un milieu à 5 avec Antoine Griezmann pour apporter une solution offensive. En attaque, Kylian Mbappé devrait faire son grand retour en tant que titulaire et sera sans doute accompagné de Wissam Ben Yedder, Antoine Grizemann ou encore Christophe Nkunku au cas où le 3-4-1-2 serait choisi.

Compo probable de l'Équipe de France contre la Croatie :

Gardien : M. Maignan

Défenseurs : B. Pavard, P. Kimpembe (C), I. Konaté, J. Clauss ou L. Digne

Milieux de terrain : M. Guendouzi, C. Nkunku, A. Rabiot, A. Griezmann

Attaquants : K. Mbappé, W. Ben Yedder