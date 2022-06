PSG Mercato : Pochettino a tranché pour sa prochaine destination

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 18:20

PSG Mercato : Le divorce est désormais acté entre le Paris SG et Mauricio Pochettino. L’entraîneur argentin aurait même déjà une préférence pour son avenir.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino veut retourner en Premier League

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Mauricio Pochettino aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour quitter ses fonctions d'entraîneur cet été. Dix-huit mois seulement après son retour dans la capitale pour succéder à Thomas Tuchel, le technicien argentin n’est pas parvenu à imposer ses idées chez les Rouge et Bleu malgré un effectif envié en Europe.

D’après les informations du journaliste David Ornstein, le divorce aurait été acté à l'occasion d'une réunion effectuée avec la direction parisienne pour faire le bilan de l'exercice 2021-2022. Les deux parties auraient trouvé un accord pour mettre fin à leur collaboration. Le Paris SG devrait débourser entre 15 et 20 millions d'euros pour mettre un terme au contrat qui le lie à Pochettino. Son sort est désormais scellé et il ne reste plus qu'à attendre le communiqué officiel de la part du PSG.

Mais le technicien argentin n'a pas attendu que Paris annonce la nouvelle pour se mettre en quête d'un nouveau challenge. En effet, selon The Telegraph, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux aimerait retrouver un banc en Premier League, où il a déjà coaché Southampton et Tottenham. Mais quel club pourrait intéresser Pochettino en Angleterre ?

PSG Mercato : Quel avenir pour Pochettino après le Paris SG ?

Alors que son aventure au Paris Saint-Germain touche à sa fin, Mauricio Pochettino aimerait donc rebrousser chemin et retourner en Angleterre. Toutefois, pour rebondir en Premier League cet été, le natif de Murphy va devoir patienter ou revoir ses ambitions à la baisse puisque tous les clubs du Top 10 possèdent des entraîneurs bien en place. Sauf si Arsenal, qui a raté la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, décide de se séparer finalement de Mikel Arteta. Pour rappel, le nom de Pochettino a été récemment cité du côté de l’Athletic Bilbao.