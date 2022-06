RC Lens Mercato : Un gros coup dur confirmé au Racing Club

Publié par ALEXIS le 13 juin 2022 à 23:23

RC Lens Mercato : Les nouvelles sont mauvaises pour le RCL. Un joueur qui lui est déjà promis s’est blessé et devrait rater la préparation estivale.

RC Lens Mercato : Adam Buksa blessé avec la Pologne

Adam Buksa devrait être la première recrue estivale du RC Lens. Son club d’origine, New England Revolution en Major League Soccer (MLS) États-Unis, a déjà annoncé un accord avec le club nordiste pour le transfert de l’avant-centre. « New England Revolution a accepté de transférer l’attaquant Adam Buksa au Racing Club de Lens pour un montant non divulgué. Buksa rejoindra officiellement le RCL à l’ouverture du mercato de Ligue 1 », a communiqué la franchise de MLS la semaine dernière. Selon Transfermarkt, le RC Lens a déboursé 9,09 M€ pour s’offrir les services de l’international polonais (5 sélections, 5 buts).

Mais l’attaquant de 25 ans s’est blessé à la cheville avec l’équipe nationale de son pays, alors que la direction lensoise n’a pas encore officialisé son transfert. Une blessure qui pourrait le tenir éloigné du terrain pendant huit semaines environ, selon les informations de médias polonais. « Le médecin de la sélection a confirmé qu'Adam Buksa ne jouerait pas face à la Belgique. Il était sorti blessé au match "aller" et aurait une légère fracture au niveau de l'articulation de la cheville. Il pourrait manquer la pré-saison avec le RC Lens » a écrit Pilka & Nozna.

La recrue du RCL disponible avant huit semaines ?

Contrairement à l’estimation de cette source, le sélectionneur de la Pologne s’est montré optimiste. Il espère le retour rapide de la recrue du RC Lens. « Peut-être qu’Adam Buksa pourra revenir plus tôt. Heureusement, ce diagnostic a été posé rapidement et la blessure ne s’est pas aggravée », a confié Czesław Michniewicz. « J’espère qu’en France, il gagnera sa place dans l’équipe et qu’en septembre, il viendra au stage d’entraînement après avoir déjà joué à Lens », a rassuré le technicien polonais.