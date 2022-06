PSG Mercato : Coup de théâtre au Paris SG pour Keylor Navas ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Sous contrat jusqu’en juin 2024, Keylor Navas souhaite poursuivre avec le Paris SG. Mais Luis Campos aurait d’autres plans pour son avenir.

PSG Mercato : Luis Campos veut se séparer de Keylor Navas cet été

Et en marge du rassemblement de la sélection du Costa Rica, Keylor Navas a récemment fait le point sur sa situation au Paris Saint-Germain. Alors qu’il est clairement admis que Gianluigi Donnarumma sera le gardien numéro 1 et qu’il n’y aura plus d’alternance la saison prochaine, l’ancien portier du Real Madrid ne compte pas quitter le Paris SG cet été.

Dans des propos accordés à Yashin Quesade, Navas a notamment déclaré : « tout est clair, je suis tranquille, je suis concentré sur la sélection. Mais c’est pareil en club, j’ai deux ans de contrat, selon moi, cela parle de lui-même. J’ai toujours été un battant, j’aime les défis, nous verrons ce que Dieu me réserve pour ma vie. Il le sait et je mets tout entre ses mains. Après, nous analyserons avec ma famille si je suis à Paris ou ailleurs. Mais pour moi, ce n’est pas important. En ce moment, je ne pense pas à cela, mais j’ai deux ans de contrat à Paris et je ne vois pas d’autre option. »

Débarqué en septembre 2019 pour 15 millions d’euros, l’ancien protégé de Zinédine Zidane ne compte pas quitter les rangs des Rouge et Bleu, mais Luis Campos ne verrait pas les choses de la même manière que lui. À en croire le média Goal, le nouveau Conseiller Football souhaiterait se séparer de Navas afin de mettre Donnarumma en confiance avec la concurrence d’un gardien moins emblématique. Une situation qui pourrait faire le bonheur de plusieurs autres écuries européennes.

PSG Mercato : Un point de chute en Espagne ou au Portugal pour Navas ?

D’après le Corriere dello Sport, Keylor Navas serait dans le collimateur de Valence CF, qui serait à la recherche d’un gardien de but de très haut niveau. Le quotidien transalpin explique que lors de sa signature, le nouvel entraîneur du club espagnol Gennaro Gattuso aurait réclamé un renfort colossal dans les perches et aurait d’ailleurs porté son choix sur l’international costaricien du Paris Saint-Germain.

Au Portugal, le Correio de Manha assure que le Benfica Lisbonne serait intéressé par le portier parisien alors qu’Odysseas Vlachodimos pourrait être vendu cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le numéro 1 parisien est évalué à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

Affaire à suivre donc...