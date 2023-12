Désormais troisième dans la hiérarchie derrière Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, le gardien de but Keylor Navas s’est exprimé sur sa situation au PSG, à deux semaines de l’ouverture du mercato hivernal.

Mercato PSG : Keylor Navas affiche clairement sa frustration

Carrément mis au placard depuis le début de la saison, Keylor Navas n’a pas encore disputé la moindre rencontre avec le Paris Saint-Germain. Une situation intenable par l’ancien portier du Real Madrid qui a affiché son mal-être lors d’un Live sur les réseaux sociaux. Interrogé sur sa situation, l’international costaricien de 37 ans avoue que « c’est difficile », mais refuse de se plaindre, « car en tant que footballeur, je suis privilégié. »

Prêté à Nottingham Forest de janvier 2023 à juin 2023, Keylor Navas reconnaît toutefois que cette situation est difficile au plan sportif. « J’essaye de faire du mieux possible, de fournir les efforts et de travailler. Ne pas jouer est frustrant pour chaque joueur », a ajouté le protégé de Luis Enrique dans des propos rapportés par le journal Le Parisien. Sous contrat jusqu’en juin prochain, l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo s’est également prononcé sur son avenir.

Keylor Navas veut retrouver du temps de jeu

À quelques mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Keylor Navas veut retrouver du temps de jeu. Arrivé à l’été 2019 contre un chèque de 15 millions d’euros, le natif de San Isidro de El General ne songe pas encore à la retraite et ouvre grand la porte à un départ du PSG afin de retrouver les terrains de football avant la fin de l’exercice 2023-2024. Frustré, le numéro 1 parisien confie : « mon avenir ? Je ne sais pas, seul Dieu sait le futur. J'ai encore un contrat avec Paris, je veux être à 100% pour me battre pour le poste. »

Conscient qu’il sera difficile de convaincre Luis Enrique, qui a déjà tranché en faveur de Gianluigi Donnarumma et Arnau Tenas, Navas laisse la porte ouverte à toutes les options. « Mais où Dieu m'enverra, je veux jouer, je veux me sentir footballeur, je sens que j'ai beaucoup à donner », ajoute l’ex-gardien de Levante, qui précise que le plus important, c’est « l’envie de continuer à se battre, peu importe, où je vais, j'ai la mentalité d'y aller pour gagner ma place. »