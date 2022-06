OL Mercato : Avant Tolisso, une superbe arrivée actée au milieu !

Publié par Thomas le 14 juin 2022 à 13:00

OL Mercato : Dans le viseur de l'OM et du SRFC, un milieu de terrain talentueux s'apprête à débarquer à l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Une piste du SRFC et de l’OM va débarquer à Lyon

Timide l’été dernier en termes de signatures, l’Olympique Lyonnais se montre désormais intraitable, raflant la mise sur plusieurs dossiers chauds. Après les prolongations de Maxence Caqueret et Anthony Lopes, les Gones ont enchaîné dans la foulée avec la signature en attaque d’Alexandre Lacazette. Le joueur formé à Lyon est le premier d’une longue série d’arrivées cet été dans le Rhône. Si Corentin Tolisso est vivement pressenti pour suivre le chemin de son ami Lacazette, l’ OL va en amont officialiser une autre arrivée au milieu de terrain.

Courtisé par l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais, Johann Lepenant a finalement choisi de rejoindre la cité rhodanienne. Alors que L’Équipe évoquait il y a peu un accord conclu entre les deux parties, le transfert du milieu caennais à l’Olympique Lyonnais a été confirmé ce lundi par son conseiller, Karim Djaziri. L’ancien agent de Karim Benzema, invité de l’émission " Tant qu'il y aura des Gones ", a indiqué que la signature de Johann Lepenant à Lyon allait être bouclée ces prochains jours.

" Il va réaliser un rêve, il sait qu'il est là pour apprendre et qu'il va arriver dans une autre dimension, a expliqué son agent. Des clubs étrangers étaient aussi intéressés, mais quand j'ai discuté avec lui, son choix était d'abord de rester en France, et ensuite peut-être de partir dans un autre pays. C'est une forme d'investissement sur le long terme de la part de l'OL d'avoir un garçon qui n'a pas coûté très cher, même si c'est tout de même une somme, qui va finir sa progression ici. S'il doit rester 10-12 à Lyon, ça sera 10-12 ans, mais son objectif est d'arriver en équipe de France et que l'équipe soit en Ligue des champions ", a annoncé l’agent du prometteur milieu de 19 ans.

OL Mercato : Le choix a été rude pour Lepenant

Formé au Stade Malherbe de Caen, le natif de Granville a réalisé une saison pleine avec l’équipe normande, où il s’est hissé comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Doté d’un potentiel énorme, le joueur de 19 ans devait notamment choisir cet été entre l’ OM et l’ OL, deux clubs qu’il convoitait dans sa jeunesse.

Une tâche compliquée pour Lepenant, qui optera donc pour le club rhodanien, en dépit d’une non-participation en compétition européenne. " Ses deux clubs sont les deux olympiques. Mais il choisit finalement l'OL, et ça ne lui fait pas peur de venir malgré la saison dernière ", a dévoilé son agent qui réalisera ainsi une belle plus-value, avec un transfert estimé autour des 6 millions d’euros.