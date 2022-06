AS Monaco Mercato : Un départ se précise, une pépite en approche

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 12:24

AS Monaco Mercato : Indésirable à l’ASM, Pietro Pellegri est parti pour rester au Torino. Un attaquant belge est sollicité pour le remplacer sur le Rocher.

AS Monaco : Pietro Pellegri définitivement transféré au Torino ?

Ne rentrant pas dans les plans de l’AS Monaco, Pietro Pellegri a été prêté successivement à l’AC Milan, puis au FC Torino la saison dernière. Sous contrat dans la Principauté jusqu'en juin 2023, l’attaquant transalpin pourrait cependant rester en Italie. Selon Sky Sport, le Taureau aurait fait une offre estimée à 5 M€ aux Monégasques pour conserver le jeune avant-centre. Une proposition acceptée par ces derniers à en croire la source. Si l’information se confirme, ce serait une bonne nouvelle pour l’ASM, qui traîne le joueur de 21 ans comme un boulet au pied.

En effet, la direction du Rocher a investi 21 M€ pour recruter Pietro Pellegri au Genoa en janvier 2018. Jeune et très prometteur, il était annoncé comme le successeur idéal de Kylan Mbappé, transféré au PSG, cinq mois plus tôt, fin août 2017. Mais l’international italien (1 sélection) a été un véritable flop à l’AS Monaco. Il n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe Asémiste, de Thierry Henry à Niko Kovac en passant par Leonardo Jardim (lors de son retour) et Robert Moreno. En 4 ans, il n’a joué que 23 matches sous le maillot des Rouge et Blanc, pour 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée.

AS Monaco Mercato : Philippe Clement veut Ramazani

Pour remplacer Pietro Pellegri, l’ASM aurait des vues sur Largie Ramazani (21 ans). Il a brillé avec l'UD Almeria la saison dernière. Auteur de 8 buts et une passe décisive en 30 matches disputés en Segunda Division, le polyvalent attaquant belge a contribué au retour de son équipe en Liga à l’issue de la saison dernière.

Selon les informations de La Dernière Heure, Philippe Clement est séduit par le profil de son jeune compatriote et aurait exigé son transfert aux dirigeants du club Princier. L’AS Monaco réfléchirait ainsi à une offre à transmettre au club espagnol comme l’assure le quotidien belge. Largie Ramazani est sous contrat à Almeria jusqu'en juin 2025 et sa cote est évaluée à 3 M€.