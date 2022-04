AS Monaco Mercato : Philippe Clement se livre sur son avenir !

Publié par Thomas G. le 15 avril 2022 à 20:20

AS Monaco Mercato : Philippe Clement s'est exprimé sur son futur à la tête de l'AS Monaco avant d'affronter le Stade Rennais.

AS Monaco Mercato : Philippe Clement met les choses au clair

Arrivé par la petite porte début janvier, le technicien belge a connu des premiers mois difficiles. Avant le match capital face à Stade Rennais, il a souhaité faire une mise au point sur son avenir. Après la parution d'un article de L'Équipe, qui annoncait un grand ménage à l'ASM cet été, Philippe Clement, n'avait pas réagi. Il a finalement déclaré : « Le directeur sportif (Paul Mitchell), le vice-président (Oleg Petrov) et moi-même avons parlé avec le président Rybolovlev. J'ai parlé plus de quatre heures avec lui. Il a dit que nous avions tout son soutien dans le projet actuel. Nous avons évoqué les joueurs actuels, les profils dont nous avons besoin pour la saison prochaine. » Un article finalement démenti par la direction de l’AS Monaco.

Fin de saison capitale pour les Monégasques

Ce soir face au Stade Rennais, les Monégasques jouent leur saison et leur avenir. En cas de mauvais résultat, l’AS Monaco dirait adieu au podium. Si les Monégasques ne participent pas à la Ligue des Champions, ils ne pourront pas conserver leurs meilleurs éléments.

C’est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni, annoncé proche du Real Madrid. L’international français est en instance de départ, le club du Rocher demanderait 65 millions d’euros pour le céder. Néanmoins, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux pourrait décider de rester une saison de plus dans la Principauté. Son temps de jeu à Monaco lui permettrait de continuer et d’assurer sa place à la Coupe du Monde. Un choix important attend le milieu de 22 ans, car, en comparaison, Eduardo Camavinga a perdu sa place chez les Bleus depuis son transfert au Real Madrid.