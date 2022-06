Montpellier HSC Mercato : Après Nordin, une nouvelle signature actée

Publié par ALEXIS le 14 juin 2022 à 22:30

Montpellier HSC Mercato : Un jour après l’arrivée officielle d’Arnaud Nordin à La Paillade, le MHSC a officialisé une nouvelle signature.

Montpellier HSC Mercato : Le contrat de Guermouche prolongé

Lundi, le Montpellier HSC a informé de la signature officielle d’Arnaud Nordin (24 ans) à La Paillade. Ce mardi, c’est au tour de Yanis Guermouche de signer. Dans les tuyaux ces dernières semaines, la prolongation du contrat de ce dernier est maintenant actée, comme l’a indiqué le MHSC, dans son communiqué. « Les dirigeants montpelliérains ont choisi de proposer une extension de contrat à leur jeune attaquant, car séduits par ses qualités de pivot, son sens du but et sa grosse marge de progression. Cette prolongation confirme en tout cas la volonté du MHSC de continuer de s’appuyer sur la formation dans les années à venir », a écrit le Montpellier HSC sur son site internet, sans préciser la durée du nouveau bail.

Selon France Bleu Hérault, Yanis Guermouche a rempilé pour deux ans, soit jusqu’en juin 2026, car son contrat initial, signé seulement le 23 mai 2022, était valide jusqu’à fin juin 2024.

Yanis Guermouche se montre déjà très ambitieux

Le jeune avant-centre n’a pas caché sa grande joie, après avoir paraphé les documents relatifs à son nouveau contrat. « Je suis très heureux et fier de prolonger dans ma ville, après avoir gouté à mes premières minutes en professionnel. J’en veux encore plus ! Maintenant, à moi de travailler, afin de gagner encore plus de temps de jeu », a-t-il déclaré. Quant au président Laurent Nicollin, il a prodigué des conseils à Yanis Guermouche. « C’est une bonne nouvelle, maintenant c’est à lui de travailler et de progresser au maximum, afin d’intégrer le groupe professionnel le plus possible », a-t-il confié. Pour rappel, Téji Savanier avait ausi prolongé son contrat le 2 juin dernier, jusqu'au 30 juin 2026.