Montpellier HSC Mercato : Après Savanier, une signature se prépare

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 12:42

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC a décidé de traiter en priorité les dossiers en interne. Ainsi, la prolongation du bail de Guermouche est dans les tuyaux.

Montpellier HSC Mercato : Prolongation imminente du contrat de Guermouche

Le Montpellier HSC a lancé son mercato par le recrutement de Théo Sainte-Luce (23 ans) en provenance du Nîmes Olympique (Ligue 2). L’arrière latéral gauche s’est engagé librement avec le club pailladin, en mai dernier. Pour l’instant, c’est la seule arrivée au MHSC. En effet, la direction du club travaille en priorité sur la prolongation des contrats en interne.

Après Maxime Estève, Sacha Delaye, Khalil Fayad, Elye Wahi et dernièrement Téji Savanier, la signature de Yanis Guermouche (21 ans) est dans les tuyaux. Si l’on en croit les informations de Midi Libre, le MHSC « s’apprête à prolonger le contrat du jeune avant-centre pour deux ans ». Suite au retour de Nicholas Gioacchini au SM Caen, après une saison en prêt à la Paillade, Yanis Guermouche (1,92 m) sera un attaquant de pointe supplémentaire dans l’équipe d’Olivier Dall'Oglio la saison prochaine.

Montpellier HSC Mercato : Incertitude sur l'avenir de Vidal et Tamas

Contrairement à l’international espoir algérien, apparu à trois reprises en Ligue 1 cette saison, Clément Vidal (22 ans, défenseur central) et Thibault Tamas (21 ans, arrière gauche) sont dans l’incertitude sur leur avenir. Selon les informations de la source, le MHSC « s’interroge sur la suite de la carrière » de ces deux jeunes joueurs. Le premier revient de prêt de l'AC Ajaccio où il a disputé 29 matches en Ligue 2, dont 19 comme titulaire. Il est crédité d’une bonne saison avec le club corse, promu en Ligue 1, mais il est confronté à une forte concurrence.

« L’avenir de Vidal dépend de son envie et de celle d’Ajaccio. On ne peut pas lui offrir une place de titulaire... À lui de voir si cela l’intéresse ou s’il préfère être titulaire ailleurs. Si Ajaccio souhaite le conserver, on discutera pour un éventuel transfert. On va prendre le temps d’échanger avec lui », a expliqué le président Laurent Nicollin. Quant au deuxième, il est blessé au genou (rechute) en ce moment et son contrat prend fin le 30 juin 2022. D’après le journal régional, le dossier Thibault Tamas « pose un cas de conscience aux dirigeants montpelliérains ».