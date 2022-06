Angers SCO Mercato : En attendant Cho, une pépite va signer au SCO

Publié par ALEXIS le 15 juin 2022 à 15:38

Angers SCO Mercato : La signature d’un joueur très prometteur du SCO est dans les tuyaux, après celle de YassinBelkhdim. Un accord a été trouvé avec ce dernier.

Angers SCO Mercato : Bahoya va signer son premier contrat pro

Deux jours après la signature de Yassin Belkhdim (milieu de terrain de 20 ans), l'Angers SCO se prépare à officialiser la signature d’une autre pépite, créditée d’une grosse saison avec l’équipe des U17. Selon les informations de Ouest-France, le club de Ligue 1 a décidé d’offrir un premier contrat professionnel à Jean-Matteo Bahoya. « C’était un dossier à fort enjeu pour le SCO et il est en passe d’être réglé. Le club angevin a trouvé un accord avec Jean-Matteo Bahoya et son entourage pour la signature du premier contrat professionnel de l’attaquant », a informé le journal régional. Le bail entre le club d'Anjou et le milieu offensif de 17 ans porte sur une durée de trois saisons. Ce dernier « devrait reprendre avec le groupe professionnel, le 28 juin prochain », pour la préparation estivale.

Angers SCO Mercato : Cho proche d'un transfert et au centre d'une enquête

Outre les contrats professionnels offerts aux jeunes joueurs talentueux qui toquent à la porte de l'équipe de Gérald Baticle, Angers SCO est sur le point de conclure le transfert de Mohamed-Ali Cho (18 ans) à la Real Sociedad en Espagne. La transaction serait bouclée autour de 15 M€, soit 12 M€ plus 3 M€ de bonus.

Le jeune attaquant était courtisé en Ligue 1 par l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais. Sa venue à Angers SCO en janvier 2020, en provenance d'Everton, est au centre d'une enquête qui a conduit à une perquisition de documents administratifs et financiers au siège de la Beaumette, mardi. Une information confirmée par la direction du club, dans un communiqué officiel, ce mercredi.