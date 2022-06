LOSC Mercato : Valence vise un buteur de Lille pour renforcer l'attaque

Publié par Dylan le 15 juin 2022 à 16:44

LOSC Mercato : Alors que Lille pourrait dégraisser pour mieux recruter cet été, un buteur intéresserait Valence dans le cadre d'un transfert.

LOSC Mercato : Timothy Weah intéresse fortement Valence

Le LOSC va avoir fort à faire dans ce mercato estival. Deux cadres du club, Renato Sanches et Sven Botman pourraient prochainement partir tout comme l'entraîneur Jocelyn Gourvennec, ce qui constituerait déjà une petite révolution dans le Nord. 10e de la dernière saison de Ligue 1, le champion de France 2021 a cédé son titre au PSG et devrait opérer de nombreux changements cet été pour rebondir.

Ce mercredi, un nouveau départ pourrait se profiler après ceux de Burak Yilmaz, Ivo Grbic et Jérémy Pied. Selon les informations de L'Équipe, le jeune buteur Timothy Weah (22 ans) serait pisté par Valence en Liga. Considéré comme un outsider dans l'élite du football espagnol, le club n'a jamais réussi à se mêler à la lutte pour le titre avec les habituels cadors (Barça, Real Madrid, Atlético Madrid, FC Séville) ces dernières années. Cependant, Valence avait fait un beau parcours en Ligue des Champions il y a deux ans, éliminé par l'Atalanta Bergame en huitièmes de finale.

LOSC Mercato : Un prêt avec option d'achat pour Timothy Weah

Timothy Weah, qui a disputé 34 rencontres avec le LOSC cette saison pour 3 buts et 4 passes décisives, pourrait donc être intéressé à l'idée d'aider Valence à retrouver une Coupe d'Europe. L'international américain (24 sélections) aurait un poste clé au sein du 9e de Liga, et serait sans doute associé à une autre recrue, Hugo Duro, en attaque. Estimé entre 12 et 15 millions d'euros selon le site Transfermarkt, Timothy Weah rapporterait une belle somme au LOSC en cas de vente. Valence proposerait un prêt avec option d'achat obligatoire pour s'attacher ses services.

Mais le club nordiste perdrait là un nouvel élément en attaque, après Burak Yilmaz et Yusuf Yazici, qui n'a pas encore annoncé son départ mais qui ne veut pas retourner dans le Nord. Reste à savoir comment le LOSC va gérer son mercato estival. Si Renato Sanches ou Sven Botman venaient à partir, Lille remplirait ses caisses et pourrait recruter un attaquant pour combler le départ potentiel de Weah. Mais la priorité sera sans doute le milieu ou la défense, car le club a récemment officialisé la venue d'un buteur de National, Issam Rezig.