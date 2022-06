ASSE Mercato : Vente, un investisseur débarque à Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 15 juin 2022 à 16:47

ASSE Mercato : Dans l'attente d'un rachat depuis le début de saison, l'AS Saint-Étienne va enfin être vendu à un investisseur américain de renom.

Vente ASSE : L’AS Saint-Étienne en passe d’être racheté par David Blitzer

L’attente aura été longue pour les supporters, qui gardent en travers de la gorge le mandat long et éreintant du duo Caïazzo-Romeyer. Les deux présidents de l’AS Saint-Étienne sont sur le point de céder le club à l’homme d’affaires américain David Blitzer. En vente depuis le début de saison, le club ligérien était jusqu’alors tombé sur des offres peu sérieuses, toutes écartées par la direction qui avait même placé la vente en suspens. Néanmoins, malgré une douloureuse descente en deuxième division, les Verts devraient prochainement passer sous pavillon américain.

David Blitzer se montre depuis quelques semaines très ambitieux pour reprendre l’AS Saint-Étienne, lui qui dispose déjà de plusieurs franchises sportives comme Crystal Palace, Augsbourg, les Devils du New Jersey (hockey sur glace) ou encore des Philadelphia 76ers (basket). Comme le dévoile Le Progrès ce mercredi, l’investisseur de 52 ans devrait débarquer avec sa délégation à Saint-Etienne dans la journée, pour poursuivre les négociations et finaliser le rachat du club ligérien. " Après l’ouverture des négociations exclusives, les représentants de D. Blitzer vont visiter les installations sportives et commerciales dont l’ ASSE est propriétaire ", dévoile le journal local.

ASSE Mercato : La date du rachat connue ?

Auteur d’une saison chaotique sur le plan sportif comme financier, l’ ASSE redore pas à pas son blason, en opérant une refonte totale du club à tous les niveaux. Alors que plusieurs sources concordantes indiquent un rachat proche de l’AS Saint-Étienne par David Blitzer, Mohamed Toubache-Ter annonce lui de son côté que le rachat aura lieu le 23 juin. " Le 23 juin va être une date importante pour l'AS Saint-Etienne... ", dévoile l’ancien responsable presse du SCO d’Angers sur Twitter. De quoi fixer les supporters, impatients de voir du changement dans leur club de cœur.