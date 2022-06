Stade Rennais Mercato : Un énorme transfert confirmé au SRFC !

Publié par Thomas le 16 juin 2022 à 10:40

Stade Rennais Mercato : Victime de son succès, le SRFC va perdre l'un de ses meilleurs joueurs en défense, courtisé à l'étranger.

SRFC Mercato : Le Stade Rennais va perdre son capitaine

L’été risque d’être long pour les supporters du Stade Rennais. Après une saison en trombe, le club breton devrait connaître du mouvement à tous les niveaux. Si Bruno Genesio semble proche de prolonger son aventure chez les Rouge et Noir, la tendance est bien différente pour certains cadres de l’effectif. Plusieurs joueurs, sortant d’une saison pleine à Rennes, sont courtisés par de grandes écuries européennes et se voient confrontés à un dilemme de taille. Alors que Benjamin Bourigeaud ou encore Martin Terrier devraient faire le choix de continuer au SRFC, pour le capitaine des Rouge et Noir, Hamari Traoré, le départ est quasi acté.

Comme le révèle Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, l’international malien ne s’éternisera pas davantage au Stade Rennais, lui qui dispose de plusieurs offres importantes venues de l’étranger. Véritable cadre de la défense rennaise, Hamari Traoré " a l’embarras du choix et prendra le temps de la réflexion avec ses proches ", dévoile l’ex-responsable communication/presse d'Angers SCO. Un coup dur pour les Bretons qui doivent ainsi repenser tout le côté droit de leur défense. Pour renforcer ce poste, le directeur sportif, Florian Maurice, aurait déjà une petite idée derrière la tête.

Stade Rennais Mercato : Clauss pour remplacer Traoré

Qui dit saison ambitieuse, dit mercato ambitieux. À l’instar de l’été dernier, le SRFC devrait opérer plusieurs coups sur le marché des transferts, sous l’impulsion de son directeur sportif. Courtisé par le PSG, l’ OM et l’Olympique Lyonnais en France, le latéral du RC Lens, Jonathan Clauss serait récemment apparu dans la short list de Florian Maurice.

D’après La Voix du Nord, l’international français pourrait rallier l’équipe bretonne où il formerait un duo de choc avec Benjamin Bourigeaud à droite. Le piston du RCL pourrait prochainement recevoir une offre du Stade Rennais ces prochaines semaines, bien que la concurrence s’annonce rude pour l’écurie de Bruno Genesio.