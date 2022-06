ESTAC Mercato : Après N'Jo, une autre pépite signe à Troyes !

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 17:02

ESTAC Mercato : Après Eric N'Jo (18 ans), l’ES Troyes AC a offert un premier contrat professionnel à une autre jeune pépite du club.

ESTAC Mercato : Premier contrat pro pour Kyliane Dong

Jeune joueur très prometteur de l’ ESTAC, Kyliane Dong est récompensé de ses efforts et de sa progression. Le club aubois lui a offert un premier contrat professionnel. Il a signé un bail d’une durée de trois saisons, qui prend effet à partir du 1er juillet 2022. « L’ES Troyes AC est heureuse d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Kyliane Dong. Après les récentes signatures dont celle d’Eric N’Jo, le club continue d’accorder sa confiance aux talents de son Académie », a informé la direction troyenne.

Le néo-professionnel a étalé son talent et ses qualités techniques cette saison en Coupe Gambardella, compétition dans laquelle il a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives. « Cette signature récompense le travail au quotidien effectué par le joueur et l’ensemble des acteurs du Centre de Formation troyen. Kyliane Dong aura l’opportunité de poursuivre sa progression au sein de son club formateur », a commenté l’ ESTAC.

ESTAC Mercato : Kyliane Dong se réjouit et affiche ses ambitions

La pépite troyenne s’est réjouie de pouvoir évoluer dans un environnement favorable à son éclosion. « C’est une très grande fierté de signer dans mon club formateur. C’est le début d’une longue histoire qui commence aujourd’hui. Depuis mon arrivée au Centre de formation (en 2018), j'ai pu évoluer dans un cadre de travail exceptionnel et cela m’a permis de réaliser de bonnes performances, notamment cette saison en Coupe Gambardella. Je suis impatient d'entamer ce nouvel exercice et de pouvoir atteindre de nouveaux objectifs », a déclaré Kyliane Dong.

L'ES Troyes AC justifie la signature du joueur de 17 ans

Président exécutif de l’ ESTAC, Aymeric Magne explique la politique de l’Espérance Sportive Troyes Aube Champagne et justifie la signature du talentueux joueur. « Le développement des jeunes talents est l'un des piliers de notre politique de formation et nous attachons une très grande importance à pouvoir conserver et développer ces derniers lorsqu'ils sont issus de notre Centre de Formation. Notre projet sportif accorde une place majeure à la formation de nos jeunes, dans l'optique de pouvoir les emmener jusqu'au plus haut niveau.

Au travers de ce nouveau contrat pro, des précédents et de ceux qui vont arriver, c'est l'ensemble du travail mené au quotidien par les acteurs de notre Académie qui est valorisé. Cela souligne également la qualité du travail qui est réalisé au sein de notre Centre de Formation et de la montée en compétence de celui-ci. Les récentes signatures, dont celle de Kyliane Dong, soulignent l’engagement de l’ ESTAC et du City Football Group dans la construction d'un projet orienté vers l'avenir », a-t-il laissé entendre.