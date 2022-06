RC Strasbourg Mercato : Une star de Bordeaux intéresse le RCSA

Publié par Dylan le 16 juin 2022 à 17:32

RC Strasbourg Mercato : En vue d'un éventuel remplacement de Ludovic Ajorque, le RCSA active la piste d'un buteur coréen de Bordeaux.

RC Strasbourg Mercato : Le RCSA lorgne sur Hwang Ui-jo

C'est décidément le joueur le plus côté aux Girondins de Bordeaux. Après l'OM ou encore le FC Nantes, c'est désormais le RC Strasbourg qui se serait penché sur le cas du buteur coréen Hwang Ui-jo (29 ans). Le joueur, qui a déclaré vouloir partir au plus vite selon plusieurs médias dont Foot Mercato, est l'un des rares rayons de soleil en Aquitaine.

Avec 11 buts et 2 passes décisives en 32 matches de Ligue 1, Hwang Ui-jo a été l'attaquant le plus prolifique des Girondins devant Alberth Elis (9 réalisations) cette saison. Si son bilan n'a pu empêcher le club au scapulaire d'être rétrogradé sportivement en Ligue 2, le buteur sud-coréen pourrait néanmoins empêcher une catastrophe. En effet, Bordeaux a récemment été administrativement relégué en National 1 par la DNCG, en raison de 40 millions d'euros de dettes. Estimé à 7 millions d'euros selon Transfermarkt, Hwang Ui-jo possède la plus grosse valeur marchande aux Girondins et pourrait permettre à son club de repartir en Ligue 2.

RC Strasbourg Mercato : Un deal parfait entre Hwang Ui-jo et le RCSA

Le FCGB et le RCSA pourraient tomber très vite d'accord sur le transfert de Hwang Ui-jo. Bordeaux a besoin d'argent pour pouvoir rembourser sa dette, tandis que Strasbourg pourrait remplacer son meilleur buteur Ludovic Ajorque, actuellement pisté par le LOSC. Malheureusement pour le club alsacien, l'OM et le FC Nantes sont également sur les traces de Hwang Ui-jo. Selon Le Quotidien du Sport, Marseille aurait même proposé une offre de 6 millions d'euros pour s'attacher les services du sud-coréen. Seulement, les Girondins se montreraient très gourmands pour leur attaquant, et réclameraient 8 millions d'euros.

Le dossier devrait en tout cas prendre fin dans les prochaines semaines, car Bordeaux doit s'activer pour récupérer au moins 20 millions d'euros. Avec un budget potentiel de 10 millions d'euros et les aides du fonds d'investissement CVC (8,5M€) et de la LFP (7M€), le club au scapulaire aurait déjà parcouru plus de la moitié du chemin pour rembourser ses dettes. Il ne resterait plus qu'à vendre des joueurs, dont pourrait faire partie l'attaquant hondurien Alberth Elis ou encore le milieu central camerounais Jean Onana.