LOSC Mercato : La piste vers un attaquant du RCSA se réchauffe

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 15:15

LOSC Mercato : Pour remplacer Burak Yilmaz, Lille vise Ludovic Ajorque du RC Strasbourg depuis un moment. La piste serait toujours d’actualité.

LOSC Mercato : Le RC Strasbourg exige 15 M€ pour Ajorque

Le LOSC a laissé partir Burak Yilmaz (37 ans) librement, mais ne lui a pas encore trouvé un successeur. Les recruteurs du club champion de Ligue 1 en 2021 sont toujours à la recherche d’un attaquant de pointe pour remplacer le buteur turc. Ludovic Ajorque, l’une des cibles prioritaires de Lille en attaque a vu ses courtisans se multiplier.

Deux clubs allemands : l’Eintracht Francfort et le Hertha Berlin sont intéressés par le buteur du RC Strasbourg, d’après ESPN. Face à l’intérêt croissant des prétendants du géant réunionnais (1,97m), le RCSA se montre exigeant. « On souhaite garder "Ludo", mais s’il veut partir et si une offre importante est formulée, on en discutera », avait prévenu le président Marc Keller. Le club alsacien demanderait 15 M€ pour transférer son N°25, sous contrat en Alsace jusqu'en juin 2024 et valorisé 16 M€.

LOSC Mercato : Lille poursuit les négociations pour le buteur du RCSA

Malgré l'indemnité de transfert non négligeage fixée par les Strasbourgeois et les nombreux courtisans du buteur, le LOSC n’a pas abandonné la piste menant vers ce dernier. « La piste du grand Strasbourgeois Ludovic Ajorque n’est pas éteinte. Les négociations se poursuivent entre le club alsacien et son homologue lillois », a fait savoir La Voix du Nord.

D’après cette source, l’offre des Dogues serait de 12 M€. En dehors du dossier Ludovic Ajorque, Lille a des vues sur le milieu de terrain belge du Standard de Liège, Nicolas Raskin (21 ans), d'après le quotidien belge La Dernière Heure. Le nom de Faitout Maouassa (arrière gauche) a circulé dans le Nord un temps, mais ce dernier devrait finalement être prêté au Montpellier HSC par le Club Bruges. En fin de contrat à Clermont Foot, Akim Zedadka (27 ans) devrait s'engager avec le LOSC pour trois ans.