Stade Brestois Mercato : Le SB29 en pole position pour un buteur

Publié par Anthony le 11 août 2022 à 12:28







Stade Brestois Mercato : À la recherche d'un attaquant en priorité, le SB29 va augmenter son offre pour un avant-centre bordelais.

Stade Brestois Mercato : Nouvelle offre pour Hwang Ui-jo

Priorité du coach Michel Der Zakarian, le Stade Brestois est à la recherche d'un avant-centre afin de pouvoir jouer plus vers l'avant. Le SB29 a jeté son dévolu sur Hwang Ui-jo, joueur des Girondins de Bordeaux qui termine son contrat dans un an. Le club breton a d'ailleurs formulé une première offre de 3 millions d'euros, mais serait prêt à s'aligner aux prétentions bordelaises en rehaussant la somme à hauteur de 4 millions d'euros hors bonus.

Bien que la concurrence soit rude pour le SB29, le club est en pole position pour s'octroyer les services de l'ancien du Gamba Osaka. En effet, le FC Nantes ne devrait pas recruter le Sud-Coréen suite aux nombreux intermédiaires présent dans la négociation et l'agent du joueur n'a pas souhaité continuer. Le RC Strasbourg, de son côté, préfère attendre les potentielles ventes d'Habib Diallo et de Ludovic Ajorque. Julien Stéphan apprécie fortement Hwang Ui-jo et souhaiterait le recruter.

Stade Brestois Mercato : Hwang Ui-jo oublie la Premier League

Alors qu'il souhaitait s'envoler à tout prix en Premier League pour poursuivre sa carrière, le Sud-Coréen a décidé d'y renoncer suite aux projets sportifs des clubs. Wolverhampton, qui a fait une offre de 4 millions d'euros, faisait de l'avant-centre son troisième choix dans la hiérarchie des attaquants. Il en va de même pour Fulham qui le recruterait en rôle de second, derrière Aleksandar Mitrovic qui n'arrête pas d'impressionner avec 43 buts en 44 matches la saison dernière.

Hwang Ui-jo réfléchit encore sur son avenir et devrait se décider ce week-end afin que les Girondins de Bordeaux finalisent son départ en début de semaine prochaine. Pour le moment, le SB29 est le club le plus avancé dans ce dossier et pourrait le voir rejoindre la Bretagne dans les jours à venir.