Angers SCO Mercato : Officiel, un buteur s'engage avec le SCO

Angers SCO Mercato : Jean-Matteo Bahoya passe professionnel

C’est fait ! Jean-Matteo Bahoya a franchi un palier à l'Angers SCO. Il est désormais un joueur professionnel en Anjou. Le milieu offensif de 17 ans a paraphé un premier contrat, ce jeudi 16 juin, pour une durée de 5 ans. Il est maintenant lié au SCO jusqu’au 30 juin 2025. « Angers SCO est très heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Jean-Matteo Bahoya ! Le club le félicite et lui souhaite plein de réussite sous nos couleurs », a appris le club de Maine-et-Loire.

Le néo-professionnel a rejoint le club Anjou en 2014 et avait intégré la catégorie des U10. Mais il n’a pas mis du temps pour impressionner les éducateurs. Ces derniers ont remarqué très rapidement qu’il possède des qualités techniques et une vitesse supérieure à la moyenne. Pur produit de la formation angevine, Jean-Matteo Bahoya a été décisif la saison dernière. Il a marqué 34 buts et délivré 19 passes décisives, contribuant ainsi largement à la saison réussie de son équipe en championnat. Grâce à ses statistiques énormes, la pépite a été deuxième meilleur buteur des six groupes de U17 Nationaux.

Angers SCO Mercato : Bahoya est impatient de « défendre les couleurs du SCO »

Le jeune joueur talentueux et prometteur n’a pas caché sa satisfaction après la signature. « C’est un jour très important pour moi, une forme de consécration. Je remercie le club, les éducateurs et mon entourage qui m’ont permis d’accomplir cette étape. C’est un magnifique challenge qui s’offre à moi et j’ai hâte de pouvoir continuer à défendre les couleurs d' Angers SCO », s'est-il réjoui. Notons que Bahoya a été régulièrement surclassé, d’une catégorie à une autre. Ce n'est donc pas une surprise s'il est devenu pro, aujourd'hui, à seulement 17 ans.