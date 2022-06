OL Mercato : Lyon et deux clubs de Ligue 1 sur un milieu tunisien

Publié par ALEXIS le 17 juin 2022 à 00:10

OL Mercato : Pour renforcer son entrejeu, l'Olympique Lyonnais aurait ciblé un international tunisien, évoluant dans le championnat allemand.

OL Mercato : Aulas a lancé son mercato ambitieux

Passé à côté de l’exercice 2021-2022, l’ OL prépare la saison prochaine minutieusement. Jean-Michel Auas, entouré de Vincent Ponsot (Directeur du football) et Bruno Cheyrou (directeur du recrutement), travaille sur le mercato estival. Le président de l’Olympique Lyonnais avait annoncé la couleur sur le marché du club rhodanien. Il avait promis un mercato XXL. « Il va y avoir des départs et des arrivées. Et une prise de risque de l'Olympique Lyonnais assez significative. On souhaite repartir, avec des bases ambitieuses », avait-il annoncé en mai.

Avant même l’ouverture officielle du mercato, Lyon a recruté Rémy Riou, un gardien de but formé entre Rhône et Saône. Il sera suivi par Johann Lepenant, un milieu défensif de 19 ans, aussi en provenance du SM Caen en Ligue 2. Depuis que le marché estival est ouvert officiellement, l’ OL a rapatrié son ancien buteur Alexandre Lacazette et travaille au retour de Corentin Tolisso. Comme l’avant-centre de 31 ans, le milieu de terrain Tricolore est libre à l’issue de son contrat au Bayern Munich.

L'Olympique Lyonnais et 2 clubs de L1 foncent sur Ellyes Skhiri

En conférence de presse, mercredi, Jean-Michel Aulas a fait une nouvelle annonce. « On négocie actuellement trois ou quatre joueurs qui vont venir renforcer l'équipe avec beaucoup d'ambition l'année prochaine », a-t-il lâché. Selon les rumeurs du mercato, l’ OL a des vues sur Ellyes Skhiri, milieu de terrain du FC Cologne en Allemagne. Les bruits de couloir sont confirmés par le journaliste et chroniqueur de France Bleu, Fabien Guyon.

« L’ OL et deux autres équipes de Ligue 1 se sont renseignés sur le profil d'Ellyes Skhiri (27 ans), mais aucune offre n'a été faite », a-t-il écrit sur son compte Twitter, tout en évoquant l’intérêt du Benfica Lisbonne. L'international tunisien (46 sélections, 3 buts) est sous contrat jusqu'en juin 2023 et vaut 13 M€ sur le marché des transferts.