PSG Mercato : Luis Campos a réglé son premier dossier au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Successeur de Leonardo, Luis Campos travaille déjà sur l’ossature du prochain effectif du Paris SG. Il aurait ainsi réglé un premier dossier en interne.

PSG Mercato : Luis Campos a pris sa décision pour un joueur prêté

Avec le départ en fin de contrat d’Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain va falloir recruter un nouvel élément offensif afin de compenser le départ de l’Argentin de 34 ans. Si plusieurs noms ont été associés au club de la capitale durant des semaines, il semble que Luis Campos aurait d’ores et déjà réglé la question de la succession de Di Maria au sein même du Paris SG.

En effet, comme l’a expliqué ces dernières heures le média A Bola, si certains membres de la direction du Sporting Portugal aimeraient voir Pablo Sarabia dans leur effectif la saison prochaine, le conseiller football du Paris SG aurait clairement fait comprendre que le milieu offensif espagnol aura sa place dans l’équipe des Rouge et Bleu la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur du FC Séville devrait donc faire son retour dans la capitale au terme de sa période de prêt au Sporting Portugal, le 30 mai prochain. Un scénario qui ne déplaît pas forcément à Sarabia, lui dont les objectifs sont très clairs pour l’avenir.

PSG Mercato : Pablo Sarabia fixe ses conditions pour rester

Barré au Paris Saint-Germain par la rude concurrence à son poste, Pablo Sarabia a su se mettre en valeur lors de sa cession provisoire au Portugal. Auteur de 22 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, l’international espagnol de 30 ans a brillé de mille feux sous les couleurs du Sporting. Annoncé un peu partout en Europe, le natif de Madrid a ouvertement déclaré en conférence de presse avec sa sélection : « je veux jouer et me sentir important, nous verrons si c’est avec le PSG ou non. »

Recruté en juillet 2019 en provenance du FC Séville pour 18 millions d’euros, Pablo Sarabia vaut aujourd’hui 25 millions d’euros. Récemment, l’Atlético Madrid a été annoncé sur ses traces avec une offre de 15 millions d’euros. Le Sporting Portugal aimerait également le conserver encore, mais son salaire est hors de portée du club portugais. Pablo Sarabia devrait donc faire son retour au Paris SG afin de succéder à Angel Di Maria.